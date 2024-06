La Virtus Altogarda si rinforza

A stagione appena terminata e con la salvezza raggiunta nell'ultima giornata, la Virtus Alto Garda lavora già per rafforzarsi e per diventare ancora più competitiva nella prossima stagione, andando ad aggiungere tasselli importanti nella futura formazione.

New entry nel roster di Riva del Garda, Umberto Scorza, centro di 2 metri classe 1999, dalla serie C dove giocava con la Nuova Jolly di Reggio Calabria. Il giocatore si è trasferito in Trentino per motivi lavorativi e affiancherà il collega di reparto Davide Martinatti, riconfermato in squadra. In serie C ha avuto una media di 10.5 punti a partita e 11.8 rimbalzi di media, nel pitturato il suo apporto potrà essere decisivo.

Nella prossima stagione, vestiranno nuovamente le casacche della Virtus anche Davide Samb e Andrea Madella, il primo ala piccola cha ha già vestito la maglia biancorossa. Andrea Madella torna in regione, dopo tre stagioni in Emilia Romagna, in promozione e DR3 con il Matilde Bondeno e con gli Spartans Ferrara prima. Entrambe provenienti dalle giovanili della Virtus, andranno a rafforzare la formazione, impegnata in un campionato sempre più competitivo dopo la "fusione" con le formazioni venete.

C'è inoltre da capire che sorte avranno anche i più forti giocatori del retrocesso Gardolo, seguiranno la strada della formazione in DR2 oppure cercheranno di accasarsi in una delle formazioni regionali che disputeranno il campionato di DR1 nella stagione 2024/25. Due in particolare, provenienti da fuori regione, Molo e Spinelli, potrebbero essere tentati di cercarsi un nuovo approdo dove poter giocare ai medesimi livelli della stagione appena terminata.