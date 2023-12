A Bourg en Bresse la Dolomiti Energia non brilla

La Dolomiti Energia Trentino non gioca una partita brillante, ma lotta con le unghie e con i denti prima di cedere il passo alla seconda forza del girone B: il Round 11 di BKT EuroCup va ai padroni di casa di Bourg en Bresse, che si impongono 79-67 al termine di un match risolto solo negli ultimi minuti di partita. Rimane ampiamente in lotta per un posto playoff la squadra di coach Paolo Galbiati (4 vittorie e 7 sconfitte), con 7 turni di regular season ancora da giocare. In Francia non è stata proprio serata per capitan Forray e compagni, che dopo le brillanti prestazioni offensive delle ultime settimane non sono andati oltre a 67 punti segnati con basse percentuali e tante palle perse: i migliori a referto sono stati Kamar Baldwin (11 punti e 4 assist), Prentiss Hubb (che ha segnato tre triple) e un pimpante Myles Stephens da 9 punti e 3 rimbalzi.

La cronaca

Dopo qualche palla persa di troppo nei primi minuti di match è Baldwin a sbloccare l’attacco di Trento con un bel canestro in penetrazione: Udom, partito in quintetto, incappa presto nel secondo fallo personale. La partita fatica a decollare e nei primi sei minuti le squadre combinate producono 9 palle perse e un irreale 1/14 dal campo. Sono Kamar e un pimpante Stephens con 5 punti a testa a trovare la via del canestro per Trento in chiusura di quarto, e il punteggio dopo i primi 10’ è di 15-10 in favore dei padroni di casa. L’Aquila scivola a -11, ma Stephens e un Alviti, efficace prima da assistman poi da realizzatore, riportano i bianconeri a contatto (25-20). A quel punto le iniziative di Risacher e Morgan aiutano i francesi a riallungare, ma tre triple consecutive di Hubb e Alviti contribuiscono a firmare il 35-33 di metà partita. Il match è spezzettato, Trento non riesce a trovare feeling e si affida all’estro di Baldwin e Hubb per rimanere lì, ma il finale di quarto è tutto dei transalpini con Mike trascinatore (56-47). Alviti segna la tripla del -6, Stephens non si arrende mai (schiacciata del 61-53), Salash però è chirurgico nelle scelte e Bourg alla fine si porta a casa il nono successo in 11 partite.

Le dichiarazioni

«Il dato chiave? Le nostre palle perse, 17, troppe. - dice Paolo Galbiati - E non siamo stati abbastanza solidi e consistenti in difesa: penso a uno dei momenti cruciali della partita, la fine del terzo quarto, in cui concediamo rimbalzi in attacco, non siamo concentrati, perdiamo tutti i palloni “50-50”. In quel momento loro hanno piazzato un piccolo ma significativo break che in una partita del genere non era facile da ribaltare. Bourg ha messo in campo energia, aggressività e difesa: hanno preso più rimbalzi, hanno tirato 31 tiri liberi contro i nostri 10. Siamo stati aggressivi anche noi, ma oggi è andata così: continueremo a lottare una partita alla volta con grande desiderio per provare a strappare la qualificazione playoff».

Il tabellino

Mincidelice JL Bourg en Bresse - Dolomiti Energia Trentino 79-67 (15-10, 35-33; 56-47)

JL BOURG EN BRESSE: Lewis 4, Salash 10, Courby 8, Risacher 12, Massa 11, Morgan 9, Rowland 3, Omenaka 2, Mike 12, Kokila 4, Julien 4. Coach Fauthoux.

DOLOMITI EERGIA TRENTINO: Ellis 6, Stephens 9, Hubb 9, Alviti 8, Conti, Forray, Cooke Jr. 8, Udom 7, Biligha 4, Grazulis 5, Baldwin 11. Coach Galbiati.

Le classifiche dei due gironi di EuroCup

Fotografie Euroleague Basketball