Altra trasferta negativa per la Tecnoedil Trento

Nella penultima partita dell’anno va in scena la sfida tra le padrone di casa della Pallacanestro Femminile Mestrina e la Tecnoedil Trento.

L’inizio di partita è favorevole alle padrone di casa brave a segnare punti pesanti sugli scarichi e dal post-basso, con le trentine che litigano con il canestro già dai primi istanti nonostante una buona costruzione di gioco offensivo, 15-11 dopo i primi 10 minuti in favore delle Venete.

Nella seconda frazione le trentine sono brave a creare dei buoni tiri, ma non sono altrettanto brave a convertirli in canestri, e così le padrone di casa ne approfittano per allungare ancora il parziale fino al 27-21 di metà partita.

È col rientro dagli spogliatoio che la Tecnoedil Trento ha una netta reazione d’orgoglio, serrate le maglie in difesa e trascinate da Aquilini che mette a referto 6 punti importanti nel periodo ben coadiuvata dalle compagne in attacco, la squadra ospite ricuce lo svantaggio chiudendo il periodo in vantaggio, 34 a 37.

Purtroppo nel momento più importante la squadra ospite si scioglie come neve al sole, torna a litigare con il canestro e diversi errori difensivi costano la partita fino al 51-43 in favore della Pallacanestro Mestrina.

Castellaneta 10, Polesel 8, Aquilini 8, Sartori 6, Caldonazzi 4, Quaresima 3, Gelmetti 3, Nicolini 1, Spader 0, Tomasi 0, Giacalone 0, Agostino n.e.