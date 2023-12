L’Alperia vince anche contro Vicenza e consolida il 4° posto

Il Basket Club Bolzano torna a vincere anche in casa e lo fa contro la Velcofin Vicenza per 69-54.

Dopo i primi 10 minuti giocati in sostanziale parità e terminati sul 16-15, nel secondo quarto con un parziale di 8-0, targato Martina Grassia, Alessia Egwoh, Lucia Missanelli, Bolzano inizia a prendere le distanze, arriva però subito l’accorcio con la tripla di Vitari e nuovamente ancora tanto BCB un nuovo allungo corale che chiude il primo tempo sul 37-24.

Vicenza non ci sta e nel terzo periodo riesce ad accorciare, con un 11-17 gioca il suo miglior quarto facendo capire di non essere venuta a Bolzano con timori reverenziali.

Il gioco si fa pericoloso e ad inizio quarto le ospiti arrivano fino al -4, il Basket Club Bolzano reagisce con Licia Schwienbacher, Elena Vella e Alessia Egwoh riprendendosi la doppia cifra di distacco.

L’Alperia continua a segnare e tra le ospiti l’ultima a mollare è Peserico, che nulla può contro le avversarie, che hanno troppe bocche da fuoco.

Il Basket Club Bolzano torna dunque a vincere tra le mura amiche del PalaMazzali. In doppia cifra Lucia Missanelli con 20, Alessia Egwoh in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi e 11 punti a testa per Elena Vella e Licia Schwienbacher. Per le ospiti 13 da Vitari e 12 in uscita dalla panchina. Minuti in campo anche per la quindicenne Sofia Mazzucco ed esordio di Viviana Giordano con 3 punti e 4 assist in 11 minuti di utilizzo.

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Velcofin Interlocks Vicenza 69-54 (16-15, 37-24, 48-41, 69-54)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 6 (3/5, 0/4), Mazzucco, Schwienbacher* 11 (3/8, 1/3), Giordano 3 (1/2 da 2), Egwoh* 12 (4/8, 1/1), Cela NE, Gualtieri, Missanelli* 20 (3/7, 4/8), Grassia M. 6 (2/2 da 2), Vella* 11 (3/3, 1/2), Fracaro NE, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 19/35 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 42 8+34 (Kotnis 11) - Assist: 15 (Schwienbacher 6) - Palle Recuperate: 5 (Kotnis 2) - Palle Perse: 18 (Kotnis 5)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 6 (3/6, 0/1), Togliani*, Bevolo 5 (2/4, 0/1), Fontana 4 (2/2, 0/1), Sturma 5 (1/5, 0/2), Pellegrini* 2 (1/2, 0/1), Assentato* 7 (1/9, 1/2), Peserico 12 (4/8 da 2), Reschiglian NE, Ruffo, Vitari* 13 (1/5, 3/4)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 15/42 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 26 7+19 (Belosevic 5) - Assist: 13 (Togliani 3) - Palle Recuperate: 5 (Belosevic 1) - Palle Perse: 13 (Pellegrini 4)

Arbitri: Tomasello C., Spinello R.