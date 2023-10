Conferme per Gardolo, Night Owls e Arcobaleno

Seconda giornata del girone d'andata del campionato Divisione Regionale 3, che vede le affermazioni e soprattutto le conferme per tre formazioni del capoluogo.

Gardolo vincente sul campo dei Blue Bear B, con il punteggio di 53-68. Equilibrato il primo parziale, che finisce con 14 punti per parte. Nel Q2, la formazione allenata da coach De Palo, riesce a prendere il sopravvento, riuscendo a guadagnare terreno, 24-31 a metà partita. Con il rientro in campo, il Gardolo guadagna ulteriore prezioso terreno, arrivando allo scadere del terzo periodo sul punteggio di 34-50. Ultimo parziale dove i padroni di casa limano un solo punto agli avversari e match che finisce con il punteggio di 53-68. "Orsi blu" in doppia cifra con Maino e Mirandola entrambe a quota 13, Scartezzini a segno con 12 punti. Formazione di Trento Nord che vede Dellai a segno con 16 punti, seguito da Dal Piaz a 13.

Night Owls corsari sul campo del valle di Cavedine, 44-55 e conferma del buon momento per gli "orsi blu". Primo parziale equilibrato e con basse percentuali, 10-11 dopo i primi dieci minuti di gioco. Q2 con gli ospiti guidati da coach Fagherazzi che allungano, 19-23 a metà partita. Rientro in campo che vede ancora i "gufi" protagonisti, ma senza riuscire a chiudere il match, 30-37. Ultimo parziale dove gli ospiti, pur senza riuscire a dominare, chiudono il match sul definitivo e prezioso 44-55. Padroni di casa in doppia cifra soltanto con Forti, a quota 14. Anche fra gli ospiti un solo giocatore ad andare in doppia cifra, Martelli, a segno con 14 centri.

Netta affermazione invece per l'Arcobaleno Trento, vincente per 32-82 in trasferta con il Primiero. Subito avanti la squadra di coach Pizzinini, 7-20 dopo il primo periodo. Lo strapotere degli ospiti prosegue nel Q2, 16-43 a metà partita. Anche il proseguo del match non è molto lontano dagli esiti del primo tempo, 36-64 al suono della penultima sirena. Dal Cortivo unico in doppia cifra, 12 punti, fra i padroni di casa, in un match mai messo in discussione. Nelle fila dell'Arcobaleno, Passerini a quota 18, Turrina con 14, Latilla con 13 e Valla a quota 12.

Sofferta ma importante la vittoria esterna dell'Europa Bolzano, 59-60 sul campo del Val Di Fiemme, dopo un match molto tirato e che entrambe avrebbero meritato di vincere. Primo parziale che è totalmente in mano agli ospiti guidati da coach Pavani, 7-18 al termine del Q1. Nella seconda frazione, i padroni di casa tirano fuori le unghie e riescono a ridurre il gap, 22-29 a metà partita. Padroni di casa che grazie alla grinta di coach Melini, riescono ad avvicinarsi notevolmente agli avversari durante il terzo parziale, che va in archivio sul punteggio di 44-47. Decisiva l'ultima frazione, dove gli ospiti gettano il cuore oltre l'ostacolo, riuscendo a garantirsi comunque la vittoria finale. Padroni di casa in doppia cifra con Pisacane a quota 18, seguito da Artoni con 12. Bolzanini in doppia cifra con Ginestous e Pugliese, entrambe a quota 10.