Sabato e domenica il IX Memorial Gianni Brusinelli

Una due giorni di grande basket di Serie A per arrivare pronti alla nuova stagione: il IX Memorial Gianni Brusinelli si conferma anche in questa preseason un passaggio cruciale nel percorso di avvicinamento alle partite ufficiali della Dolomiti Energia Trentino, impegnata contro altre tre formazioni di Serie A nel torneo che ricorda uno dei "padri" del basket trentino di scena sabato 16 e domenica 17 settembre alla "Il T quotidiano" Arena.

Un assaggio di quello che aspetta Toto Forray e compagni: la decima stagione in massima serie in Italia, l'ottava in BKT EuroCup. Per tutti i tifosi della Dolomiti Energia, la possibilità di vedere i bianconeri impegnati per la prima volta sul parquet di casa.

IL PROGRAMMA

Sabato 16 settembre, Il T quotidiano Arena

Ore 17.30, Germani Brescia - Nutribullet Treviso

Ore 20.00, DOLOMITI ENERGIA TRENTINO vs. Unahotels Reggio Emilia

Domenica 17 settembre, Il T quotidiano Arena

Ore 16.30, Finale 3-4 posto

Ore 19.00, Finale 1-2 posto

LE AVVERSARIE

Brescia

La squadra del confermato coach Alessandro Magro è riuscita a mantenere gran parte del roster che lo scorso anno ha saputo vincere la Coppa Italia a Torino battendo nel suo percorso travolgente anche Olimpia Milano e Virtus Bologna. Il leader è sempre Amedeo Della Valle, ma dal mercato sono arrivati pezzi pregiati come il centro ex Sassari e ASVEL Miro Bilan e l'ala Jason Burnell, lo scorso anno a Brindisi.

Treviso

Nella "Marca" trevigiana gli arrivi del diesse Gioffrè e di coach Frank Vitucci hanno dato il via ad un nuovo progetto sportivo: tra i tanti ex Brindisi ci sono i due esterni D'Angelo Harrison e Ky Bowman, dalla NBA è arrivata l'ala piccola James Young che ha tutto per affermarsi come un "top" del campionato. Sul perimetro c'è anche l'ex bianconero Andrea Mezzanotte.

Reggio Emilia

Il centro Darion Atkins è uno dei 6 nuovi USA della squadra costruita dal gm Coldebella e coach Priftis, già insieme a Kazan: una squadra a trazione straniera che punta sul talento debordante di giocatori già protagonisti in NBA e in Eurolega come Langston Galloway, Kevin Hervey (ex Virtus Bologna) o Jamar Smith, guardia pluricampione di coppe europee. Nel gruppo italiani oltre al confermato Michele Vitali sono arrivati Uglietti da Napoli e Chillo, in uscita da Venezia.

TICKETS

Da oggi, lunedì 11 settembre, si apre la vendita libera dei biglietti all'Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 (lun 14-19; mar-sab 10-12, 14-19) e online su https://aquilabasket.vivaticket.it/

L'ingresso alle due giornate del Memorial Brusinelli è compreso negli abbonamenti alla stagione 2023-24!

Su aquilabasket.it tutte le info sui prezzi per i non abbonati

Albo d’oro Memorial Brusinelli

2013 - Verona

2014 - Cantù

2015 - Dolomiti Energia Trentino

2016 - Brose Bamberg

2017 - Dolomiti Energia Trentino

2018 - Dolomiti Energia Trentino

2019 - Dolomiti Energia Trentino

2022 - Dolomiti Energia Trentino