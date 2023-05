La Tecnoedil vince ma non basta

Ultima partita per la Tecnoedil Trento che in terra friulana, a Trieste, coglie l'ultima vittoria di questo campionato 2022-2023, il primo in Serie B nella sua storia. Purtroppo il successo non basta alle trentine per continuare a sperare nella salvezza: gli altri scontri del girone le condannano alla retrocessione diretta, senza la possibilità di accesso ai playout.

La partita a Trieste scorre senza grossi intoppi, nonostante le numerose assenze delle ragazze senior (assenti Polesel, Villarini e Aquilini, Giacalone ancora out per inforunio e N'Guessan in panchina solo per incitare le compagne), grazie ad un'ispirata Ostan (21 punti per lei) e all'apporto delle tre under portate da coach Eglione, Nicolini (2006), Dissegna (2007) e Perenthaler (2007), che non sfigurano.

Le ragazze trentine salutano dunque il campionato di Serie B dopo la meritata promozione dello scorso anno con non pochi rimpianti: tante le occasioni sfumate per pochissimi punti a causa forse di poca esperienza e difficoltà a rimanere concentrate nei momenti clou delle partite. Ora ci sarà la pausa estiva per riflettere sulle scelte in vista della prossima stagione, consapevoli dei punti di forza del roster e della solidità che viene dal settore giovanile.

Basket OMA Trieste - Tecnoedil Trento 49-91

(16-25, 14-28, 7-20, 12-18)

Basket Oma Trieste: Urbisaglia, Giorgesi E., Cristofaro, Giorgesi C. 6, Zancotti, Kirberg 25, Tushja 6, Giacomello 6, Gatti 6. All. Tremul, Ass. All. Stulle, 2° Ass. All. Bassi

Tecnoedil Trento: Ostan 21, N'Guessan ne, Pusceddu 8, Gelmetti 5, Meneghini 11, Prezzi 12, Caldonazzi 2, Perenthaler 9, Nicolini 5, Rech 11, Dissegna 7. All. Eglione, Ass. All. Pezzato, 2° Ass. All. Pedrotti