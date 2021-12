Molin: rimbalzi e controllo del loro contropiede le chiavi

Emanuele Molin non può che sorridere, dopo l'ottava vittoria stagionale della sua Dolomiti Energia Trentino in Serie A, che vale ai bianconeri il terzo posto in classifica. Un po' di apprensione c'era per il focolaio Covid della GeVi, che però ha finito per condizionare soprattutto i partenopei. Quindici minuti di altissimo livello e poi partita in controllo: questa l'analisi dell'allenatore mestrino. Emanuele Molin, allenatore della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

Le parole di Lele Molin

"E’ stata una partita particolare, perché tutto quello che era successo a Napoli in questi ultimi giorni ci aveva un po’ agitati e preoccupati: la preoccupazione invece ha un po’ annacquato l’entusiasmo della Gevi, che sta facendo una grande stagione. Noi siamo stati in grado di controllare la partita per tutti i 40’ perché abbiamo controllato la lotta a rimbalzo, e perché quasi mai abbiamo permesso a Napoli di correre in contropiede. Queste sono state le due chiavi del match. I primi 15’ sono stati davvero di buon livello per noi, in difesa e in attacco, poi l’aggressività di Napoli ci ha messo un po’ in difficoltà però complessivamente abbiamo fatto bene e vinto una buona partita”.

La prossima

I bianconeri mercoledì 22 dicembre saranno di scena in casa contro Amburgo nel Round 8 di regular season in EuroCup: palla a due alle 20.00. La Dolomiti Energia giocherà alla BLM Group Arena anche il giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre contro Varese palla a due alle 19.00.