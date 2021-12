GeVi Napoli al tappeto, Dolomiti Energia da sola al terzo posto

Ottava vittoria in Serie A (la sesta nelle ultime sette partite) per la Dolomiti Energia Trentino. La squadra di Lele Molin ha violato il parquet del PalaBarbuto, battendo la GeVi Napoli 72-81 e issandosi al terzo posto solitario in classifica. Per l'Aquila Basket 17 punti del "solito" Cameron Reynolds, doppia cifra anche per Williams (11), Saunders (12), Caroline (13) e Bradford (10). Per Napoli 15 punti di Pargo, 14 di Parks e 13 di Velicka. Avanti anche di 16 punti nel primo tempo, la squadra di Molin ha progressivamente perso la precisione nel tiro dalla lunga distanza, subendo il tentativo di rientro dei partenopei nel terzo e nel quarto periodo ma riuscendo comunque a tenerli a distanza di sicurezza anche nel concitato finale. Un'altra prova sopra le righe per Cameron Reynolds (foto Severino Bigi)

La cronaca



Molin parte con i soliti Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline e Williams, dall’altra Sacripanti (privo della stella Jason Rich, stando a quanto riferito dalla stampa locale positivo al Covid-19 assieme al presidente Grassi) schiera Velicka, Parks, Lynch, Pargo e McDuffie. 0-10 con Napoli attonita e Trento a maramaldeggiare, Pargo e Lynch provano a replicare ma al 5’ è 7-18 Aquila con due 8 punti consecutivi di Cameron Reynolds. Parks e Lynch riavvicinano la GeVi, ma Cam è infuocato e colpisce ancora dall’arco per il 14-23 dell’8’. Terza tripla anche per l’ottimo Pargo, ma al 10’ è comunque 20-30 con la bomba del capitano Forray. La Dolomiti Energia forza e sparacchia in avvio di secondo periodo e Napoli può ridurre lo svantaggio con il solito Pargo, Zerini e Lombardi (26-32). Williams (4 punti) e Flaccadori non ci stanno e al 15’ è addirittura +12 Aquila (26-38). Trento arriva anche sul +16, poi Velicka e McDuffy risalgono fino al 35-46 del 20’.

Parziale di 10-1 per la GeVi a cavallo di primo e secondo tempo, Napoli è a -7 e il terzo fallo scatena la rabbia di Reynolds che risponde per le rime al suo staff tecnico dopo il cambio (43-49). Flaccadori ispira la fiammata che vale all’Aquila un nuovo +12 al 25’ (43-55). Con il tiro dalla lunga a zero serve la difesa di Forray per resistere all’ennesimo tentativo di rientro della squadra campana, che comunque chiude il terzo periodo sul -7 (52-59). I bianconeri reagiscono nel migliore dei modi all’abbozzo di assalto napoletano, Bradford, Saunders e i liberi di Flaccadori riportano il vantaggio trentino in doppia cifra (60-71 al 35’). La tripla di Velicka riaccende le speranze della GeVi al 40’ (72-78), ma il cronometro gioca ormai a favore della squadra di Lele Molin, che porta a casa la sesta vittoria nelle ultime sette partite (72-81).

Il tabellino



GeVi Napoli – Dolomiti Energia Trentino 72-81 (20-30, 35-46, 52-59)

GeVi Napoli: McDuffy 8, Pargo 15, Velicka 13, Parks 14, Lynch 6, Zerini 6, Matera n.e., Colaric n.e., Cannavina n.e., Marini, Uglietti 2, Lombardi 8. All. Sacripanti

Dolomiti Energia Trentino: Williams 11, Reynolds 17, Flaccadori 9, Saunders 12, Caroline 13, Bradford 10, Conti, Forray 7, Mezzanotte n.e., Ladurner 2. All. Molin

Arbitri: Begnis, Quarta, Marziali

Note – Tiri da due: Napoli 18/24, Trento 27/48. Tiri da tre: Napoli 6/29, Trento 4/13. Tiri liberi: Napoli 18/26, Trento 15/25. Rimbalzi: Napoli 31, Trento 34. Usciti per cinque falli: Uglietti.