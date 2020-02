Promozione maschile

martedì 18 febbraio 2020

BASKET

Red Fox Mori inarrestabile

"Volpi rosse" di Mori padrone del girone Silver, che fra le mura amiche sconfiggono i Night Owls di Trento e si avvicinano sempre più alla vittoria finale in regular season.



La capolista Red Fox Mori, nella propria tana, domina il match contro i Night Owls, vincendo per 59 a 45. I "gufi" possono poco o nulla contro la lanciatissima capolista. Fra i padroni di casa, bene Schwachtje con 13 punti, seguito da Bianchi con 12, Benedetti e Brunori entrambe a quota 10. "Gufi" a centro classifica che vedono allontanarsi le prime della classe.



Blue Bear B che tiene il passo, ma con grande difficoltà, uno striminzito 34 a 31 contro la penultima della classe Primiero, in un turno che sulla carta pareva dei più facili. 6 a 2 il primo parziale, 15 a 12 a metà partita. Gli ospiti vanno pure in vantaggio, 21 a 24 al suono della terza sirena. Decisivo l'ultimo quarto, con i padroni di casa che salvano l'onore e rimangono in scia dell'imprendibile Mori. Angelini in doppia cifra, 12 punti per lui. Capitan Scalet in luce per gli ospiti, 11 punti a referto.



Terzo posto per il sorprendente Laives, che va a vincere per 43 a 54 sul campo della "cenerentola" Valle di Cavedine, ultima in classifica e a zero punti.



Battuta d'arresto per l'Europa Bolzano, che esce sconfitto dal campo del Valle di Fiemme, con il risultato di 74 a 71 ai supplementari. Sconfitta che costa il terzo posto ai bolzanini e fa respirare i fiemmesi a metà classifica.



A centro classifica buona prova del Paganella Lavis, la formazione di coach Bruschi va a vincere sul campo del Giudicarie con il punteggio di 42 a 62, agganciando in classifica proprio la formazione con sede a Fiavè. Il solito Cammelli in doppia cifra, 19 punti per lui, seguito dai compagni Kulyas con 12 e Mazzalai con 11.