Promozione maschile

domenica 9 febbraio 2020

BASKET

Il Red Fox Mori passeggia in casa

Turno facile per la capolista Red Fox Mori, che fra le mura amiche liquida con nonchalance l'avversaria Pallacanestro Primiero nella 10^ giornata.



Il Red Fox Mori, sul parquet di casa, guadagna due punti doppiando l'avversaria Pallacanestro Primiero, con il punteggio di 64 a 32, in un match senza storia, con le differenze in campo che rispecchiano anche le distanze in classifica, con la formazione primierotta in penultima posizione in classifica.



Brutta battuta d'arresto invece per una delle dirette inseguitrici, l'Europa Bolzano, che in casa, in emergenza numerica, esce sconfitta per 51 a 68 per mano del modesto Paganella Lavis, che naviga nei quartieri bassi della classifica. Per i bolzanini, si salva la prestazione di Perchinelli, 16 punti per lui, seguito da Giuliani con 13 e Ginestous con 11. Gli ospiti trovano in Cammelli l'uomo partita, 19 punti. Bene Paoli con 16 e Baraldi con 10.



Regge la corsa il Val di Fiemme, vincente di misura sul campo del fanalino di coda Valle di Cavedine, con il punteggio di 52 a 53. Prima vittoria sfiorata per la formazione della Valle dei Laghi.



Continua la buona corsa del Laives Bolzano, alla sua quarta vittoria consecutiva, che sconfigge il Giudicarie Basket peer 58 a 41, restando saldamente al quarto posto.



Vittoria convincente per i Blue Bear B, che espugnano il campo dei Night Owls B, 55 a 68 il risultato finale. 14 a 19 il primo parziale, 33 a 32 per i padroni di casa a metà partita, che sembrano raddrizzare il match. Con il rientro in campo, gli ospiti guadagnano terreno, 40 a 44 al termine del terzo parziale. Pesante e decisivo l'ultimo quarto, tutto in mano ai Blue Bear. Fra padroni di casa guidati da coach Caldara, in doppia cifra Chieregatti con 23 punti e Zanin con 11. Nelle fila degli ospiti, il veterano Angelini a segno con 19 punti, seguito da Zanni con 12, Scartezzini e Rizzini entrambe a quota 11.