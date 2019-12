Promozione maschile

giovedì 26 dicembre 2019

BASKET

Red Fox Mori in fuga nel girone Silver

Nella quarta giornata, autentico spezzatino nella distribuzione delle date e con ancora un match da giocare, i Red Fox Mori, tentano la fuga.



Le "volpi rosse" di Mori espugnano il campo dei Night Owls Trento B, con il punteggio di 54 a 67, relegando la formazione di coach Hueller al centro della classifica. Fuga per il Mori, imbattuto sino a questa fase del campionato.



I Blue Bears B provano ad inseguire la capolista, vincendo sul campo del Primiero per 42 a 70. Duro il primo parziale, 8 a 30 e a metà partita il tabellone indica 22 a 47. Rientro in campo positivo per la formazione primierotta, 33 a 54, con calo di tensione fisiologico per gli ospiti. Impossibile la "remuntada" nel quarto parziale e gli ospiti scappano ulteriormente. Per gli "orsi blu", in doppia cifra Forner con 23 punti e Angelini con 15, seguiti dal veterano Zanni con 12.



Il Giudicarie Basket vince sul campo del Paganella Lavis con il punteggio di 52 a 59. 8 a 12 il primo parziale, 23 a 31 a metà partita. Bel recupero dei padroni di casa con il rientro in campo, 43 a 44 alla penultima sirena. Da quel momento gli uomini di coach Sartori mettono la freccia e non lasciano più campo agli avversari, sino al definitivo 52 a 59. Nel Giudicarie, Sisler a quota 19 punti, seguito da Riccadonna con 11.



Laives che vince per 43 a 26 la sfida di bassa classifica con il Valle di Cavedine, con quest'ultima formazione che rimane al palo con zero punti in fondo alla classifica.