D maschile

domenica 17 novembre 2019

BASKET

Gardolo e Cus appaiate in testa

Nella quarta giornata del girone d'andata del campionato di serie D, dopo il recupero vincente del Gardolo contro il Pergine Audace, la storica coppia Cus Trento e Gardolo, sono appaiate in testa in solitaria.



Il Cus Trento, strapazza la cenerentola Basket Pergine, con il punteggio di 86 a 61. Primo parziale a favore dei padroni di casa, 21 a 13. Nel secondo parziale, gli ospiti iniziano ad ingranare, 43 a 35 a metà match. Con il rientro in campo, gli uomini di coach Jakovljevic prendono il largo, alla penultima sirena si portano sul 67 a 47, con gap difficile da colmare. Inevitabile il punteggio a fine partita, padroni di casa irraggiungibili. Bailoni inarrestabile, 31 punti a referto, seguito da Gecele con 14 e Covi con 12.



Non si ferma nemmeno il Gardolo, che ingabbia la neopromossa Paganella Lavis, con il punteggio di 70 a 49. 19 a 14 il primo parziale, 33 a 23 a metà partita. Rientro in campo con la squadra di coach Perissinotto in evidente affanno, 51 a 33 al suono dei 30'. Punto a punto l'ultimo parziale, ma del resto il gap era difficilmente appianabile. Quarto successo per la squadra di coach Guastamacchia.



Il Pergine Audace si guadagna due punti preziosi, battendo per 73 a 67 il JBK Rovereto, che ora annaspa in ultima posizione.



La Virtus Alto Garda si riscatta dalla sconfitta subita a Lavis, battendo la giovane formazione dei Piani Junior Bolzano, 58 a 51 il punteggio finale. 13 a 14 il primo parziale, 31 a 33 a metà partita. Ancora negativo il terzo parziale, 41 a 47 alla penultima sirena. Decisivo l'ultimo parziale, con la Virtus che impone ritmo e gioco negli ultimi dieci minuti, sino al definitivo 58 a 51.



Buona prova del GS Riva 2018, vincente per 67 a 56 contro l'Europa Bolzano, altra formazione in crisi in questo inizio di campionato. Prova da incorniciare per Maci a quota 23 punti, seguito da Barbera con 21 e Lusente con 10.