D maschile

venerdì 25 ottobre 2019

BASKET

Il Gardolo parte bene, Virtus e Cus soffrono

Nella prima giornata di campionato, a fare la voce grossa è il Gardolo, che vince agevolmente sul campo dell'Europa Bolzano.



A Bolzano il nuovo Gardolo della coppia Guastamacchia-Paoli, vince agevolmente contro la nobile decaduta Europa Basket, con il punteggio di 58 a 91. Primo parziale che finisce sul 16 a 29. A metà partita i padroni di casa già in affanno, 23 a 52. Con il rientro in campo i bolzanini perdono la bussola, provano a cambiare atteggiamento, ma al suono della penultima sirena il punteggio è di 33 a 72. Inutile la rincorsa nell'ultimo quarto, che termina sul pesante e definitivo 58 a 91. Fra i padroni di casa, prova eccelsa anche se solitaria di Broggio, a segno con 28 punti. Fra i "gialli", bene Bertoluzza, con 21 punti, seguito da Claus con 13, Gambino con 11 e Lazzarotto con 10.



Cus Trento che vince di misura sul campo di una buona Junior Basket Rovereto, con il punteggio di 74 a 77. Partita con vari cambi di fronte, con i padroni di casa sotto anche di 11 lunghezze. Fra i roveretani di coach Fumagalli, in luce Bernardino con 16 punti, seguito da Botta con 13, Rossaro con 11 e Dellantonio con 10. Gli universitari guidati da coach Jakovljevic, in doppia cifra Covi con 29 punti, Cecela con 13, Bailoni e Zago entrambe a quota 11.



Brutta sconfitta dell'esordiente Paganella Lavis, sul campo dei veronesi del Villafranca, 77 a 59. Compito non facile per gli uomini guidati da coach Perissinotto, con Bianchi a segno con 13 punti, seguito da Ravelli e Moretti con 10 centri a testa.



Virtus Alto Garda che fatica più del previsto sul campo di un'arrembante Pergine Audace, con il punteggio di 81 a 85. La recente vincitrice di Coppa non si aspettava di certo una resistenza simile a Pergine. Padroni di casa in luce con Battisti a quota 15, Lucchini e Rizzon entrambe con 14 e Mariotti con 11. Nella Virtus di coach Raffaelli, Finarolli a quota 20, Stienen con 18, Lever con 17 e Gazzini a quota 10.



Bk Piani Under 20 e Gs Riva 2018, rinviata al 4 novembre, Basket Pergine che esordirà nella seconda giornata.