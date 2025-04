Costa Masnaga vince anche a Bolzano e chiude la stagione del Bcb

La stagione dell’Alperia Basket Club Bolzano si conclude al PalaMazzali con la seconda gara dei playoff contro Costa Masnaga. Il punteggio finale è 61-74 in favore delle ospiti, testa di serie del tabellone, che ora affronteranno la vincente tra Matelica e Livorno nella corsa alla finale promozione.

Nonostante il risultato, il BCB esce tra gli applausi del pubblico e con il sorriso, dato che si è trattato di una partita combattuta punto a punto per tre quarti di gara, giocata con grande intensità contro una delle favorite alla promozione.

La partita ha visto grande equilibrio e spettacolo vero. Il BCB è riuscito a portarsi avanti sul 31-24 grazie a un parziale di 9-1 all’inizio del secondo quarto. Le squadre erano ancora in equilibrio sul 46-47 verso la fine del terzo periodo, prima che un break di 14-2 di Costa Masnaga chiudesse definitivamente i giochi, approfittando della stanchezza delle bolzanine,

Per Costa Masnaga spiccano N’Guessan con 20 punti e Osazuwa con 15. Per Bolzano, in doppia cifra Manzotti con 13 punti e Schwienbacher con 10. Ma l’applauso finale è per tutta la squadra, che ha chiuso la stagione con orgoglio e determinazione.

Si chiude così una stagione complessa, per le bolzanine, ma ricca di soddisfazioni. Dopo l’inaspettato abbandono di Makurat per motivi personali, attorno alla quale era stata costruita la squadra, gli innesti di Vaitekunaite e Stefanczyk non hanno dato i benefici attesi. Nonostante le difficoltà, la squadra ha saputo reagire, unendosi nei momenti critici e mettendo in campo tutto ciò che aveva. Il gruppo si è compattato, raggiungendo l’obiettivo stagionale: la qualificazione ai playoff. Non solo, nel corso della stagione, il BCB ha battuto tutte le prime quattro squadre in classifica, togliendosi grandi soddisfazioni.

Un segnale importante è arrivato anche durante la gara di ieri: le giovani hanno dimostrato quanto siano cresciute in questa stagione, hanno avuto minuti importanti e il match si è concluso con in campo un quintetto composto interamente da atlete dell’under 19. Un bel messaggio in chiave futura.

Il tabellino