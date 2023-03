Il Belvedere Tecnoedil esce sconfitta dalla trasferta di Udine

Partenza in salita per il Belvedere Tecnoedil Ravina che nel girone Argento di serie B, quello che proclamerà le formazioni che si salveranno e retrocederanno, cade sul campo della Oggi Gelato Cussignacco di Udine con il punteggio di 59 a 50 dopo ever retto per buona parte del match.

Trentine che partono decisamente bene, infatti la formazione di coach Eglione si trova avanti per 17 a 19 al termine del primo parziale, Il Q2 invece non è assolutamente all'altezza della prima frazione, le padrone di casa trovano coraggio e si portano avanti, 33 a 25 a metà partita. Il rientro dagli spogliatoi vede il Ravina che trova coraggio e anche grazie a quattro triple della Pusceddu, il tabellone si ferma sul 42 a 41 al suono della penultima sirena. A quel punto le trentine perdono il ritmo e non riescono a ripetersi nell'ultimo parziale, andando a perdere una partita che non era impossibile da vincere. Unica in doppia cifra Pusceddu, con 12 punti a referto.