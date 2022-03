L'Aquila batte Trieste in volata trascinata da Flaccadori

La Dolomiti Energia Trentino batte l’Allianz Trieste (75-74), interrompe la serie nera e riavvicina la zona playoff a quota 20. Alla BLM Group Arena l’Allianz è uscita meglio dai blocchi ma Trento – pur quasi senza difendere - è riuscita a chiudere il primo periodo sotto solo di 4 punti. Il copione si è ripetuto nel secondo quarto: allungo giuliano e replica dei padroni di casa. Dopo l’intervallo lungo parzialone ospite e nuova rimonta trentina, prima della volata vincente dei bianconeri. Decisiva, per Trento, la prova di Diego Flaccadori, autore di 23 punti. Diego Flaccadori (foto Severino Bigi)

La cronaca

Molin riabbraccia Johnson e Williams, quest’ultimo è in quintetto con Flaccadori, Forray, Reynolds e Caroline, dall’altra Ciani schiera Banks, Mian, Davis, Grazulis e Delia. L’Allianz parte forte dai 6,75 e anche da sotto canestro, ma Flaccadori e Reynolds rispondono presente (9-12 al 5’). Banks e Grazulis colpiscono ancora dall’arco e Molin deve chiamare time out, tocca al ritrovato Williams, Flaccadori e Bradford ricucire fino al -2 del 10’ (22-26). Nuovo break biancorosso in avvio di secondo quarto (24-33 al 13’), Caroline firma assieme a Conti un parziale di 6-0, Campogrande e Banks colpiscono ancora dall’arco ma lo fa anche Conti che sancisce il 40-42 del 20’. L’Allianz riparte forte anche dopo l’intervallo lungo (parziale 9-0 per il 40-51 del 24’). Forray si prende la squadra sulle spalle e, assieme Reynolds e Caroline (in campo senza soluzione di continuità con Williams in panchina), riporta nuovamente sotto la Dolomiti Energia (58-61 al 30’). Flaccadori pareggia e firma il sorpasso in avvio di periodo conclusivo, il controsorpasso è di Mian (64-65 al 35’), prima di una serie di botta e risposta risolta dallo stesso "Flacca" dalla lunetta (75-74).

Le parole di coach Lele Molin



«Doveva essere una partita di cuore, e l’abbiamo giocata con il cuore. Doveva essere la partita in cui tutti coloro che hanno a cuore l’Aquila dovevano sostenere la squadra, e così è stato. Quindi voglio dire grazie alla gente, a chi ci ha spinto questa sera soprattutto quando le cose non ci venivano bene e sembrava che la squadra non fosse in grado di togliersi questa scimmia dalle spalle. E’ stata una partita di “sopravvivenza”, un corpo a corpo tra due squadre che avevano l’obiettivo di strappare i due punti piuttosto che di giocare una partita di pallacanestro. Spero che questo successo di permetta di voltare pagina, di recuperare Williams e Johnson che non sono ancora al meglio, e che tolto questo peso di dosso possiamo vivere con più fiducia e serenità le prossime tante e importanti sfide che ci attendono. Andiamo a casa con il sorriso».

La prossima partita



I bianconeri mercoledì sera giocheranno ad Amburgo contro gli Hamburg Towers nel Round 17 di regular season di EuroCup.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Allianz Trieste 75-74 (22-26, 40-42, 58-61)

Dolomiti Energia Trentino: Johnson 1, Bradford 9, Williams 8, Reynolds 14, Conti 5, Morina n.e., Forray 4, Flaccadori 23, Mezzanotte 2, Dell’Anna n.e., Ladurner, Caroline 9. All. Molin

Allianz Trieste: Banks 22, Davis 15, Konate, Longo n.e., De2angeli, Mian 8, Delia 5, Cavaliero 3, Campogrande 3, Grazulis 11, Lever 7. All. Ciani

Arbitri: Giovannetti, Galasso, Brindisi

Note – Tiri da due: Trento 17/42, Trieste 18/34. Tiri da tre: Trento 7/20, Trieste 9/22. Tiri liberi: Trento 20/29, Trieste 11/18. Rimbalzi: Trento 32, Trieste 42. Assist: Trento 11, Trieste 15. Usciti per cinque falli: Grazulis.