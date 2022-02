L'Italbasket di Flaccadori (senza Molin) piega l'Islanda

Netta vittoria per gli azzurri nella seconda delle due sfide con l'Islanda valide per gli European Qualifiers dei Mondiali 2023. Al PalaDozza l'Italia s'è imposta 95-87 (27-28, 53-45, 74-62), con 26 punti di Della Valle, 17 punti di Michele Vitali e 16 di Mannion. Diego Flaccadori (a destra) esulta con gli azzurri (foto FIBA)

Al di là dei 4 punti, buona la prova del playmaker della Dolomiti Energia Trentino Diego Flaccadori, messo in campo dal c.t. Meo Sacchetti per buona parte di secondo e terzo quarto (complessivamente 23 minuti di utilizzo, con 3 assist, 2 rimbalzi e un buon plus/minus). Ancora bloccato in Islanda, invece, l'head coach dell'Aquila Basket, Lele Molin, assistente del c.t. Sacchetti, positivo al Covid già alla vigilia del primo dei due incontri degli azzurri, perso 107-105 dopo due supplementari.