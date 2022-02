Molin: "Spiace per la sconfitta, ma la prova mi fa ben sperare"

La sconfitta brucia, perché alla BLM Group Arena c'era aria d'impresa. Ma coach Lele Molin vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: contro la capolista si è rivista una squadra capace di lottare e mettersi alle spalle le difficoltà delle scorse settimane. Un timeout di coach Lele Molin (foto Severino Bigi)

«Dispiace aver perso, perché ci eravamo messi nelle condizioni per poter vincere - ha detto il tecnico mestrino -: la squadra questa sera ha giocato la miglior partita da un mese a questa parte, almeno per come intendo io la pallacanestro. Non che nelle ultime uscite fossero mancati volontà o carattere, ma abbiamo attraversato tante difficoltà tra assenze, pochi allenamenti e tanti viaggi: non abbiamo espresso ultimamente del gioco collettivo in attacco e in difesa, e oggi siamo tornati a farlo, per 30’ abbondanti. Milano è scesa in campo con un roster rimaneggiato, sono stati bravi a strappare i due punti per merito della loro esperienza e in particolare per l’esperienza di Melli che ha prodotto rimbalzi e giocate decisivi. Non ho nulla da rimproverare alla squadra in termini di impegno e volontà di competere, è una prestazione che mi fa ben sperare nonostante la frustrazione della sconfitta».