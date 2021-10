La Joventut rifila un "trentello" alla Dolomiti Energia

La prima in EuroCup è una severissima lezione di catalano, per la Dolomiti Energia. La Joventut Badalona passa alla BLM Group Arena 56-86, con 13 punti del totem Tomic, Parra e Brodziansky e 12 di Birgander. La squadra di Molin ha tenuto il passo degli ospiti nel periodo di apertura, perdendo poi progressivamente tanto la via del canestro quanto la solidità difensiva nel secondo quarto, chiuso con percentuali di tiro drammatiche (alla fine 32,7% da due, 25,0% da tre e 46,7% ai liberi). La musica non è cambiata dopo l’intervallo lungo, complice la situazione falli di Williams e Saunders, con il vantaggio della Joventut che ha raggiunto i 30 punti. Caroline il più ispirato (12 punti, unico in doppia cifra) nella serataccia bianconera. Desonta Bradford, guardia della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

Avversario di alto livello

Debutto nella seconda competizione continentale – sesta presenza in sole otto stagioni ai massimi livelli – contro una grande del basket iberico per l’Aquila Basket. Joventut Badalona è un nome noto anche a chi non vive per la pallacanestro. Non a caso la città catalana è ribattezzata “capitale europea del basket”: denominazione sostenuta da fior di titoli, quattro scudetti, otto Coppe del Re, due Supercoppe spagnole ma soprattutto un Eurolega, due Coppe Korac, un’EuroCup ed una FIBA Europe Cup. E basta dare una scorsa al roster della squadra allenata da Carles Duran per farsi un’idea di chi si trovavano di fronte Forray e compagni: innanzitutto Ante Tomic e Pau Ribas, ma anche Brandon Paul e Guillem Vives. Insomma, per una volta concediamoci un “tanta roba”.

Dall’altra l’Aquila in serie positiva in campionato, grazie alle vittorie ai danni di Cremona e Reggio Emilia, ma soprattutto decisamente rinfrancata dopo un avvio di stagione difficile, all’appuntamento con la prima europea con i “soliti dieci”. Molin parte con i “titolarissimi” Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline e Williams, Duran schiera invece Paul, Vives, Parra, Willis e Tomic.

La cronaca

Avvio con le difese attentissime, Williams stavolta parte forte con una tripla, Tomic subito a quota 4 (5-7 al 6’). Il gioco da tre punti di Parra e il contropiede di Brodziansky spingono Molin a chiamare time out, ma al 10’ il risultato è ancora in equilibrio, 14-17 dopo le triple di Ribas e Bradford. L’Aquila sta quasi 5 minuti senza mettere un pallone nel canestro, Badalona tocca il massimo vantaggio sul 16-24 al 15’ con Tomic, Paul e Ribas. La Dolomiti Energia fatica ad aprire la difesa catalana e non ha la solita efficacia dall’arco, così gli ospiti portano il proprio vantaggio in doppia cifra con Brodziansky (tripla) e Parra. Squadre all’intervallo lungo sul 28-40 con il buzzer beater di Brodziansky.

L’avvio di secondo tempo è ancora più difficile per la squadra di Molin, che subisce un parziale di 0-7. Con Williams e Saunders già con tre falli è dura, la Joventut va sul +20 con la schiacciata di Parra al 25’. La Dolomiti Energia continua a forzare senza fortuna dai 6,75, gli spagnoli dilatano ulteriormente il proprio vantaggio con 4 punti di Feliz, al gioco da tre punti di Caroline replica subito Tomic, segno che la squadra di Duran non disdegnerebbe un “trentello”. Al 32’ ci pensa Birgander a firmare il +30 Joventut, stuzzicando l’orgoglio di Reynolds (finalmente tripla), Bradford e Conti (finalmente a segno). Ancora Birgander per il nuovo +30 Badalona al 35’, confermato alla sirena conclusiva nonostante la fiammata d’orgoglio di un buon Mezzanotte.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trento-Joventut Badalona 56-86 (14-17, 28-40, 37-62)

Dolomiti Energia Trento: Bradford 9, Williams 3, Reynolds 8, Conti 2, Forray 2, Flaccadori 6, Saunders 8, Mezzanotte 5, Ladurner 1, Caroline 12. All. Molin

Joventut Badalona: Busquets 5, Paul 2, Ribas 9, Brodziansky 13, Ventura 2, Vives 2, Feliz 9, Willis 6, Birgander 12, Parra 13, Maronka, Tomic 13. All. Duran

Arbitri: Javor, Udyanskyy, Boubert

Note – Tiri da due: Trento 17/52, Badalona 25/43. Tiri da tre: Trento 5/20, Badalona 6/22. Tiri liberi: Trento 7/15, Badalona 18/23. Rimbalzi: Trento 37, Badalona 47.