Acciaierie Valburna verso il primo raduno, con tante novità

Dopo la brillante riconferma in serie A2, conquistata a giugno 2021, Pallacanestro Bolzano Acciaierie Valbruna ha dato vita ad una estate di grande rinnovamento. Chiaro l'intento di migliorare il tasso tecnico della squadra e nel contempo dare vita ad una formazione ricca di talento, capace di rendere difficile la vita ad ogni avversaria.

Sono arrivate atlete del calibro di Liliana Miccio, Francesca Santarelli, Allegra Botteghi, tutte giocatrici esperte e dotate di prerogative tecniche chiare e definite, sicuramente ottime compagne di viaggio per la confermata Karin Kuijt, capitana della Nazionale olandese e per il centro Francesca Fabbricini, al terzo anno a Bolzano. Miccio e Botteghi assieme al D.S. Grazioli

Sisters impegnate con due allenamenti quotidiani sino al 4 settembre, poi il via alle amichevoli che vedranno le bolzanine impegnate a Mantova (11 settembre), Ponzano (18 settembre) ed in centro Italia contro Perugia (24 settembre) ed Umbertide (25 settembre). Il primo scrimmage è previsto sabato 28 agosto contro l'U19 di Pallacanestro Bolzano. Un programma intenso per creare affiatamento e gioco di squadra, oltre alla indispensabile condizione fisica.

«Il Girone nord, dove siamo finalmente approdati, ha moltissime squadre di alto livello – commenta coach Pezzi - Sarà un campionato equilibrato, dove la differenza tra playoff e playout sarà determinata non dai trascorsi delle singole giocatrici, ma dallo spirito e dalla coesione dei team che scenderanno in campo. Quindi porremo grande attenzione non alle singole dita della nostra mano, ma alla forza della nostra stretta. Per avere soddisfazioni dovremo manifestare unità di intenti e spirito coeso. Sento grande entusiasmo da parte delle giocatrici, in maniera diversa tutte hanno molto da dimostrare e non vedono l'ora di iniziare ad allenarsi. Dal punto di vista tecnico abbiamo sicuramente buone tiratrici con feeling nei confronti del canestro. Lavoreremo per avere una difesa attenta ed equilibrata, base indispensabile per disputare un buon campionato».

Nel frattempo il lavoro del direttore sportivo Grazioli non conosce soste. «La rosa nei prossimi giorni avrà due importanti integrazioni, che verranno comunicate appena formalizzati i rispettivi contratti – spiega Grazioli - Due atlete importanti che saranno indispensabili per fornire profondità e qualità anche nelle rotazioni».