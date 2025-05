Cadono le grandi

Settimana nera per le grandi del campionato di DR2, infatti il Gardolo vincitore della regular season, cade abbastanza inaspettatamente nell'oscura tana dei Blue Bear, dovendo ora giocarsi tutto in gara 3. Dopo la clamorosa eliminazione dei Night Owls, ora la principale protagonista del campionato, rischia di rimanere estromessa dalla lotta per la vittoria finale.

Partono convinti gli uomini di coach Valla, sei punti di seguito di un determinato Angelini, sono un bel biglietto da visita, 21-16 dopo il primo parziale. Trend e ritmo si ripetono anche nel Q2, le due triple di seguito di Bisagno e Casagrande, spingono gli "orsi" a convincersi che in casa possono guastare la festa agli uomini in giallo, 42-32 a metà partita. Rientro dalla pausa lunga dove ci si aspettava la forte reazione degli uomini di coach De Palo, ma che stenta ad arrivare, tanto che le due formazioni giocano punto a punto, il gap rimane invariato e questo serve soltanto ai Blue Bear, che al suono della penultima sirena, sono avanti di 58-48. Ultima frazione con la reazione del Gardolo, Tonina "Pippo-Missile" infila anche una tripla, ma la difesa dei Blue Bear non è in vena di regali, l'orgoglio da difendere è una faccenda importante e lascia soltanto dimezzare il gap che separa gli avversari. Ultimi 6 punti "gardolotti" solo dalla lunetta, a dimostrazione della tenuta difensiva dei padroni di casa. In casa Blue Bear, al di là della soddisfazione di aver allungato la serie, Angelini in doppia cifra con 24 punti, bene Casagrande a quota 11. nelle fila dei Blue Bear, Dellai a quota 18, Perissinotto invece con 14 punti a referto. Se la caduta dei Night Owls ha fatto rumore, non lo è da meno lo scivolone del Gardolo, costretto ora a vincere per non far crescere la voglia ad una delle formazioni della "terra di mezzo" (Cus Trento, Red Fox, Valsugana, San Marco Rovereto e Blue Bear), di tentare di andare a vincere il campionato.

Gara 3

GARDOLO - BLUE BEAR VILLAZZANO

Martedì 13/05/2025 ore 19:30

PALAZZETTO TRENTO NORD - Via IV Novembre - TRENTO