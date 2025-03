Il Gardolo si aggiudica la regular season

Con i tre posticipi dell’ottavo turno di ritorno, si definiscono in anticipo le otto partecipanti ai playoff e il Gardolo si aggiudica matematicamente la vittoria della regular season, grazie anche alla sedicesima vittoria di seguito.

Sconfitta casalinga per i Blue Bear Villazzano, che in casa lasciano il passo al Cus Trento, dopo un match combattuto ma perso con il punteggio di 64-72. Parte bene la squadra guidata da coach Valla, avanti di 17-14 al termine del primo parziale, di Germanà il canestro di differenza e anche una delle due triple a referto. Nel Q2 crollo del reparto offensivo degli “orsi blu”, Magno guida i suoi a rendersi particolarmente pericolosi, Brunello, capitan Righini e Rocca giocano un ottimo parziale e a metà partita il punteggio è sul 28-36. Il rientro dalla pausa lunga è meno impattante, parziale giocato alla pari e molto combattuto, con ancora gli universitari a prevalere seppur di poco, 44-54 al suono della penultima sirena. Ultima frazione intensa, padroni di casa intenzionati a vendere cara la pelle, l’assenza di Angelini per infortunio non può condizionare parte della stagione. Difesa del Cus sottoposta ad attacchi a ripetizione, ma con universitari che non si fanno cogliere di sorpresa, riuscendo a non farsi sfuggire di mano la situazione, chiudendo in vantaggio la partita, situazione che blinda la sesta posizione in classifica per gli universitari. Fra i padroni di casa, ottimo Germanà con 15 punti, seguito da Casagrande e Asin, entrambe a quota 10. Nelle fila dei giocatori in maglia rossa, Brunello e Righini entrambe a quota 18, Rocca in doppia cifra con 13. Blue Bear che nonostante la sconfitta, si possono segnare tranquillamente sul calendario l’impegno dei playoff, il vantaggio sulle inseguitrici è notevole e la concorrenza non dà più segni di ripresa tali da preoccupare.

Vittoria dei Night Owls Trento sul Villazzano, con il punteggio di 63-56, punti preziosi per blindare il secondo posto ed evitarsi la capolista nei primi turni dei playoff. Parte bene la squadra guidata da coach Bonelli, che chiude il primo parziale avanti di 21-15. Decisamente più combattuta la seconda frazione di gioco, il Villazzano si fa pericoloso e non lascia più scappare i “gufi”, 39-31 a metà partita. La maggior esperienza dei singoli elementi la si assapora nel Q3, parziale senza tanti punti a segno, ma ben controllato dai padroni di casa, che alla mezz’ora si portano sul 52-39. Ultima frazione di gioco che vede gli ospiti in maglia bianco-rossa, farsi più pericolosi, mentre i Night Owls paiono abbastanza appagati, la rimonta è solo parziale e senza conseguenze, finale di partita sul 63-56. Fra i “gufi”, in doppia cifra Costanzo con 19 punti, seguito da Franceschi a quota 15. Nelle fila del Villazzano, in doppia cifra Ebranati Giordano con 21 punti, seguito da Chiarini a quota 10.

Vittoria esterna per il Gardolo sul campo del Bressanone, che al di là dei due punti in palio, si garantisce matematicamente il primo posto in classifica nella regolar season, con tre giornate d’anticipo. In maglia gialla rientra il bomber Dellai, fuori per un turno di squalifica. Primo parziale dominato dagli uomini di coach De Palo, 13-21 dopo i primi 10’ di gioco. Q2 con ritmo basso, equilibrato e rischia di addormentare la partita, le due squadre vanno in pausa lunga con divario invariato, 22-30. La pausa lunga fa bene agli ospiti, che ripartono a farsi pericolosi in attacco, fase offensiva che porta i suoi frutti, 32-48 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale con Gardolo che domina e che chiude il match sul definitivo 44-67, lasciando poca iniziativa alla formazione guidata in campo da capitan Vignudelli. Nessun giocatore in maglia azzurra ad andare in doppia cifra, Lazzarotto di ferma a quota 9. Ben diversa la situazione in casa Gardolo, il rientrante Dellai a quota 18, il veterano Lucchini è sempre a disposizione, 12 punti a referto.

La classifica