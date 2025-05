Il San Marco Rovereto estromette i "gufi"

Arriva la prima clamorosa eliminazione nei campionati senior regionali, con una vittima illustre, i Night Owls escono dai giochi, perdendo in casa in gara 3.

Se gara 2 poteva essere una serata storta, quello che è successo in gara 3 è la conferma che ci fosse stato qualche cosa di più di una semplice partita andata per il verso sbagliato, oltre a sancire la potenzialità del San Marco Rovereto dell'abile coach Franceschini. Partenza delle peggiori per la squadra di Bonelli, gli ospiti esprimono un gioco spumeggiante che mette in difficoltà la difesa dei Nigh Owls, subito avanti di 12-21. Il Q2 vede un buon tentativo di riportare la partita su binari più accettabili, ma non demorde l'attacco roveretano, colpisce colpo su colpo e alla fine perde il minimo indispensabile di terreno, 32-40 a metà partita.

Con il rientro in campo, si nota che i "leoni" del San Marco non abbassano il ritmo, padroni di casa che soffrono a non riescono a ridurre il gap, addirittura i roveretani guadagnano ulteriore terreno, portandosi sul 50-63 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale equilibrato punto a punto, ciò può servire soltanto al San Marco Rovereto, che contro i pronostici della vigilia elimina i Night Owls Trento, dati per favoriti alla vigilia del campionato e che vincendo in coppa ad ottobre, in qualche modo si erano naturalmente candidati ad arrivare quantomeno in finale. Onore alla caparbietà di coach Franceschini, che dopo la conquista del settimo posto in classifica, ha dimostrato sul campo che la sua è la squadra che entrando in semifinale può risultare la migliore di quella "terra di mezzo" rappresentato dalle cinque formazioni che in classifica andavano dal quarto all'ottavo posto. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Cagol a quota 11, Rizzonelli e Lazzari con 10 a testa. Ben diverso il discorso in casa roveretana, Dorigotti con una prova da incorniciare, 20 punti e 5 missili piazzati nella retina. Bene Zambaldi con 18, Rella e Vinante, entrambe in doppia cifra, rispettivamente 15 e 14 punti a referto.

Quotazioni del San Marco che crescono a dismisura, di fatto i roveretani entrano dalla porta principale fra le prime quattro, lasciando sul campo una vittima illustre, che pochi si immaginavano fermarsi così presto. La Rovereto cestistica festeggia non solo il successo della prima squadra, ma anche l'inaspettato colpo di mano della seconda squadra, che si candida a diventare la mina vagante anche nei prossimi turni.