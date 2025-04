Verso il quarto con derby fra Pergine e Valsugana

Forse la sfida dei quarti di finale di DR2 più equilibrata e sentita sarà il derby fra il Pergine e il Valsugana, squadre legate fra loro per un breve periodo, ora divise dalla giusta rivalità sportiva, ma dietro a questa c’è anche un po' più di un semplice identità, c’è anche della ruggine dovuta a faccende societarie che hanno contribuito alla separazione fra le due squadre, fatto che ha portato le strade a dividersi definitivamente.

Basket Pergine

Il Pergine guidato da quest’anno in panchina da coach Vigolo, affiancato dall’allenatore della scorsa stagione Delibori, è giunto terzo in campionato e se vogliamo fare i confronti con la scorsa stagione, il risultato ci sta tutto, in quanto superato soltanto dalle due formazioni che in pratica erano retrocesse dalla serie superiore. Quindici vittorie e sette sconfitte, sette vittorie in casa contro le quattro sconfitte, particolarmente pericolosa in esterna, con otto vittorie e sole tre sconfitte. Quinto reparto offensivo in campionato e quarta difesa stagionale, un bel biglietto da visita per il Pergine, che viaggia con una media di 67 punti in attacco per partita e di 62.9 in difesa. Una serie positiva di ben otto vittorie iniziali, la seconda miglior serie dopo quella della capolista Gardolo, per poi però incappare verso fine stagione, in una piccola “crisi” di risultati, con tre sconfitte di seguito. Il momento più importante della cavalcata della regular season di certo è stato lo sconfiggere i forti Night Owls Trento, vendicando così la sconfitta patita in semifinale di Coppa. Un paio di sconfitte che si sarebbero potute evitare, quella contro i Blue Bear, ma soprattutto quella patita in quel di Merano contro il Maia. Il Pergine, è risaputo, è uno dei poli di aggregazione delle giovanili trentine, spesso sforna ottimi talenti, lo si è visto con Margoni, esordiente in DR1 nella Virtus Altogarda, confermatosi da subito come uno dei migliori play della categoria in regione. Fra i suoi uomini più rappresentativi, ci sono Egon Mancinelli, secondo marcatore del campionato e particolarmente avvezzo anche al tiro da tre. Molto forti anche Andrea Zampedri, terzo realizzatore del torneo e Nicola Dallaserra. Molto efficace e versatile anche Francesco Folgheraiter, seppur fermato per un certo periodo da un fastidioso infortunio, giocatore che può essere utilizzato al meglio sia nel pitturato che come guardia.

Valsugana Basket

Il Valsugana guidato da coach Orempuller, in parte ereditava il concept del Civezzano della scorsa stagione, poi promosso in DR1, sempre a guidato dallo stesso attuale allenatore. Iscritto all’ultimo in campionato, non partecipò infatti alla Coppa Trentino-Adige, il val di Fiemme di DR3 ne prese il posto. Sesta posizione in campionato, con 13 vittorie e 9 sconfitte. Entrato prepotentemente subito nell’agone sportivo stagionale, battendo una delle favorite del campionato, i Night Owls, alla prima uscita dopo che aveva trionfato in Coppa ad inizi ottobre. Particolarmente pericolosa in trasferta, otto vittorie e sole tre sconfitte, in casa meno efficace però, cinque partite vinte soltanto, mentre le sconfitte sono state sei. Terzo attacco stagionale con 68.2 punti a partita, contro la difesa che è giunta settimana, media di 64 punti subiti per match. La miglior serie positiva è di quattro vittorie di seguito, non ha mai patito invece lunghe serie negative. Il momento top della stagione di certo è stato quello nel quale il Valsugana ha sconfitto i Night Owls, ma ha avuto anche due momenti non di certo da ricordare con piacere, le sconfitte con Blue Bear e soprattutto quella con il Villazzano patita in casa al termine della stagione. I suoi giocatori più rappresentativi e da temere sono sicuramente Ntiamoah, Dei Edoardo, anche il fratello Leonardo è tra i temibili, anche se in generale è la squadra stessa che quando gira per il verso giusto diventa integralmente pericolosa.

Il confronto

Nello scontro diretto fra le due compagini, il bilancio è di 1-1, all’andata Pergine espugnò il campo di Civezzano con il punteggio di 69-71, mentre al ritorno il bilancio fu ben più pesante e a favore della squadra guidata da Orempuller, un netto 70-88. Sicuramente la sfida più sentita, forse l’unico vero derby della DR2 regionale, visti i trascorsi storici e la rivalità non solo sportiva. Pergine leggermente più attrezzata nel gestire la sfida sui tre incontri, ma non è detto tutto, il Valsugana ha mostrato in più di un occasione di essere in grado di fermare una delle grandi in partita secca, ne sa qualcosa sia il Pergine, che il Gardolo e pure i Night Owls, le prime tre forze del campionato. Le chance maggiori le ha il Pergine, con un 55% di possibilità, contro il 45% a favore del Valsugana. Si preannuncia come la sfida più sentita e più interessante del lotto delle quattro che premetteranno l’accesso alle semifinali. Pergine deve anche sfatare il tabù che la vede uscire sconfitta in gara 1 dei quarti, cosa successa un paio di volte negli ultimi anni, ma in quelle stagioni aveva terminato al primo posto in classifica.

Quarto di finale 3: Pergine- Valsugana

Gara 1

BASKET PERGINE - VALSUGANA BASKET

Sabato 03/05/2025 ore 20:00

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA

Gara 2

VALSUGANA BASKET - BASKET PERGINE

Venerdì 09/05/2025 ore 20:45

Palestra Marie Curie - via San Pietro 2 - PERGINE VALSUGANA

Eventuale gara 3

BASKET PERGINE - VALSUGANA BASKET

Domenica 11/05/2025 ore 20:00

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA