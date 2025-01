Ultima di campionato per il Valsugana

Undicesima ed ultima giornata di campionato della regular season per il Valsugana, che in piena emergenza societaria e sportiva, affronterà in casa la capolista Falconstar di Monfalcone.

Dopo le varie vicende accadute nelle due ultime settimane e le partenze, prima del capitano Scanzi, poi del lituano Zilius, oltre che di Bandiera e del coach Giubertoni, ma soprattutto non essersi presentata a Padova per la trasferta infrasettimanale, il Valsugana deve affrontare in casa la capolista Falconstar. L'aver perso a tavolino (al momento non è ancora ufficiale il provvedimento) l'incontro di Padova per non essersi presentata, non è di certo un bel biglietto da visita per la formazione di Pergine, che rischia grosso in questo turno, a patto che abbia i numeri per presentarsi in campo, e chi sa con quale spirito. Oltre all'incontro nello specifico, il Valsugana, dovrà, il condizionale è davvero d'obbligo vista la situazione di queste due ultime settimane, anche guardarsi dagli incroci dei risultati dagli altri campi, in particolar modo sperare nella sconfitta casalinga di Jesolo contro Ferrara e di Oderzo contro Pordenone. Al di là del fatto di entrare o meno in zona playoff, comunque vada, visti gli accadimenti e le importanti perdite, non sarà comunque facile affrontare la seconda fase del campionato.

Domenica, 02 febbraio 2025 ore 18:30

VALSUGANA (11-10) - FALCONSTAR BASKET (17-4)

