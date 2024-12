Colpo gobbo del Val di Cavedine

Decima di campionato di DR3, dove spicca la bella vittoria del Val di Cavedine conseguita a Bolzano. In attesa della partita della capolista Alto Adige Sudtirol, la seconda forza del campionato, I Blue Bear, rischiano più del dovuto contro la novella Acies Vigolana, che si sta dimostrando una bella realtà.

Prima vittoria per i Night Owls Trento in questa stagione, che vanno ad espugnare il campo del Maia Merano con il punteggio di 72-76. Padroni di casa che nella città del Passirio partono bene, 19-16 dopo il primo parziale. La squadra di capitan Rufini trova un bel feeling nel Q2 contro la zona di coach Zampedri, tanto da agganciare gli avversari e portarsi sul 33-37 a metà partita. Con la ripresa vige l’equilibrio in campo, cosa che avvantaggia gli ospiti, 52-57 al suono della penultima sirena. Nel Q4, nonostante l’alto numero di azioni offensive da entrambe le parti, permane l’equilibrio perfetto, che agevola la prima vittoria stagionale dei “gufi”. Vari i giocatori meranesi in doppia cifra, Tirello con 15, lo stesso Zampedri a quota 14 come Milentjivic, Moro e Nannicosta con 10 a testa. Fra gli ospiti, Salizzoni in gran spolvero a segno con 24 punti, seguito da Gallo con 21 e Lusuardi con 11.

Virtus Alto Garda che vince tra le mura amiche contro il Val di Fiemme, vincendo con il punteggio di 48-37 e aggiudicandosi un’importante sfida diretta per la possibile conquista di un posto al sole nei playoff. Partono bene le “vecchie glorie” della Busa, avanti di 12-8 dopo i primi 10’ di gioco. Formazione di coach Melini che prova a ricucire il gap, ma la partita in questione è molto sentita dai leoni rivani, capaci di chiudere prima della pausa lunga sul punteggio di 24-19. Partita che viaggia nel solco dell’equilibrio, ma i padroni di casa paiono avere un qualche cosa in più a livello mentale e guadagnano anche nel terzo parziale, anche se solo il minimo sindacale, 34-28. Ultimo quarto dove gli ospiti hanno finito le energie e sarà semplice per i padroni di casa guadagnare terreno per chiudere definitivamente questa sfida che alla lunga può valere doppio. Fra i rivani, Vicari e Tobaldi in doppia cifra, con 11 punti a testa. Ospiti che vedono in Endrighi l’uomo più prolifico a segno con 11 punti e Della Sega con 10.

Prosegue la striscia positiva dei Macaco’s Arcobaleno, che in scioltezza vincono per 43-59 la sfida contro l’US Primiero, partita che non si poteva sbagliare se si voleva rincorrere i primi posti in classifica. Primo parziale in archivio sul 6-16. Spinge forte la squadra di coach Pizzinini anche durante il Q2, si va alla pausa lunga negli spogliatoi sul 16-36. Q3 che vede una buona reazione dei padroni ci casa, che tentano di riaprire il match, riducendo in maniera sensibile il gap, 32-44. Nell’ultima frazione di gioco gli ospiti tornano a spadroneggiare sul campo, aggiudicandosi il match che permette loro il momentaneo quinto posto in classifica. Fra i padroni di casa soltanto Dal Cortivo in doppia cifra con 15 punti. Fra i Macaco’s, bene Osello con 11 punti e Giordani con 10.

Passo falso casalingo per l’Europa Bolzano, che si fa superare dal Val di Cavedine con il punteggio di 47-52, rilanciando in qualche maniera le ambizioni di coach Odorizzi e dei suoi, capaci di riagganciare i bolzanini stessi in classifica. Parte bene la formazione di coach Pavani, avanti per 16-8 dopo il primo parziale. Il trend a favore dei bolzanini prosegue anche nel Q2, si va alla pausa lunga sul 25-15. E’ nella seconda parte del match che arriva il capolavoro strategico di coach Odorizzi, per nulla intimoriti i suoi in maglia rossa, riducono le distanze e superarono i bolzanini, arrivando al suono della penultima sirena sul punteggio di 31-33. Q4 con il ritmo altissimo per la categoria, ma il colpo ricevuto nel quarto precedente, pesa sulle gambe dei padroni di casa, incapaci di riagguantare gli ospiti. Nelle fila bolzanine, soltanto Perchinelli in doppia cifra con 11 punti. Due gli atleti in doppia cifra nel Val di Cavedine, Degasperi con 16 e Mettedi a quota 10.

Bella sfida e movimentata oltre il previsto quella fra i Blue Bear Birrazzano e l’Acies Vigolana, con gli "orsi blu” che soffrono più del dovuto a domare la “testuggine romana”, con il punteggio di 72-64. Ad aprire le danze, come fosse un rito, una tripla dei padroni di casa, a firmarla Maino Federico. Ma gli ospiti tengono testa alla ben più quotata Blue Bear, tanto che le "testuggini" verso il finale del primo parziale trovano un pareggio a quota 16. Il primo parziale va in archivio sul 23-19, chiuso da una tripla e un libero a favore dei padroni di casa. Triple da entrambe le parti per aprire il secondo parziale. Il Q2 vede protagonisti gli ospiti, capaci di creare seri problemi alla difesa avversaria, sul 34-36 coach Cesconi protesta evidentemente per un fallo, l’arbitro lo punisce con un tecnico e deve lasciare il campo. Nell’azione successiva in un azione concitata, un giocatore dei Blue Bear travolge l’arbitro Bernardi, che infortunato lascia il campo ed è il collega Monduzzi a doversi sobbarcare da solo l’arbitraggio. Metà partita sul 36-37, “testuggini” che un pò inaspettatamente si trovano avanti. Terzo parziale equilibrato, ma la partita si è fatta più nervosa. Padroni di casa che trovano il pareggio, ma gli ospiti non mollano un attimo, penultima sirena con il punteggio di 55-53. Quarto parziale che nella prima parte risulta equilibrato, ma da metà in poi la maggiore lucidità ed esperienza dei Blue Bear fanno la differenza, gli uomini in maglia verde si giocano al meglio le proprie carte, mostrando carattere e risolvendo una partita che poteva anche rivelarsi pericolosa per la seconda forza del campionato. Fra i padroni di casa, Maino Federico incontenibile, 24 punti e 4 triple. In doppia cifra anche i compagni Scartezzini e Maino Mattia, entrambe a quota 10. Fra gli Acies, Margoni Sebastian a quota 22, bene Zara con 13 e a chiudere Marchesini con 10 punti.

La partita fra i Not in My House e la capolista Alto Adige Sudtirol, si giocherà mercoledì 8 gennaio 2025.

La classifica