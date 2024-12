Domani per la Dolomiti Energia big match con la Virtus Bologna

Trento - Bologna promette spettacolo, arricchito dall’atmosfera natalizia, che renderà l’ambiente ancora più speciale. La “Il T Quotidiano Arena”, sold out da ben 18 giorni, sarà pronta a spingere i bianconeri al ritorno in via Fersina dopo quattro trasferte consecutive. I bianconeri, reduci da due buone prestazioni nonostante le sconfitte a Trapani e Podgorica, scenderanno in campo con grande voglia di riscattarsi e di regalarsi un Natale da primi della classe.

La classifica di LBA vede i bianconeri in testa con la Virtus Bologna terza a pari merito con Trieste e Brescia. L’Xmas Village, sarà aperto dalle 18.30 e vi si troveranno i panettoni portati dalla Croce Rossa Italiana e il vin brulé preparato da Villa S. Ignazio.

Il lungo Selom Mawugbe potrebbe tornare a disposizione, con il suo impiego che sarà valutato nelle ore precedenti alla palla a due.

Gli avversari

La Virtus Segafredo Bologna arriva a Trento reduce da una splendida vittoria in EuroLeague contro il Barcellona, battuto 86-81 alla Segafredo Arena grazie a una straordinaria prestazione di Cordinier, autore di 24 punti. Le Vu Nere arrivano cariche dall’entusiasmo del successo europeo, ma con la necessità di riscattare la sconfitta subita domenica scorsa in campionato contro Trieste (70-76). Il roster della Virtus è un mix di esperienza e talento, che, nonostante un avvio complicato in EuroLeague, ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque, sfiorando imprese contro squadre di altissimo livello come Fenerbahce, Parigi e Panathinaikos. In Serie A, il cammino è stato più solido, con una percentuale di vittorie del 72% (8-3), con tre sconfitte subite contro Trieste, Varese e Brescia, quest’ultima in grande forma. Alla guida tecnica c’è Dusko Ivanovic, subentrato a Luca Banchi il 5 dicembre. Tra gli italiani spiccano Pajola, Polonara, Visconti, Diouf, Hackett, Akele e il capitano Marco Belinelli. Tra gli stranieri, la Virtus dovrà fare i conti con l’assenza di Shengelia, ma potrà contare su giocatori di altissimo livello: Cordinier, protagonista delle Olimpiadi con la Francia e dotato di un atletismo straordinario; Morgan, eccellente tiratore; Tucker, ex Venezia, noto per la sua esplosività e tecnica; Clyburn, ala di grande talento ed esperienza; e i lunghi Grazulis e Zizic. La sfida avrà un sapore speciale per Andrejs Grazulis, che tornerà a Trento da avversario per la prima volta dopo due stagioni con la Dolomiti Energia, nelle quali ha disputato 96 partite, segnando 1165 punti, catturando 461 rimbalzi e realizzando 150 triple. La Virtus è attualmente la prima squadra della Serie A per assist a partita (20.4), falli subiti e percentuale da due (58.4%). Inoltre, occupa il terzo posto per valutazione complessiva e percentuale al tiro (49.9%).

