La Dolomiti Energia in Montenegro per giocarsi molto

L'ultima tappa del tour de force in trasferta della Dolomiti Energia Trentino è a Podgorica dopo le partite giocate a Scafati, Sopot e Trapani. Sarà una sfida molto importante per i bianconeri, che dopo la prima sconfitta in campionato contro Trapani hanno grandissima voglia di rivincita. Entrambe le compagini vantano quattro vittorie e vogliono accorciare sulla zona playoff, che è distante quattro punti. Ancora out il lungo Selom Mawugbe per il problema muscolare all'inserzione del retto femorale procurata lo scorso 24 novembre.

I ragazzi di coach Galbiati, dopo essere rientrati a Milano ed aver svolto l'allenamento in mattinata, hanno preso l'aereo in direzione Montenegro. Il match di andata a "Il T Quotidiano Arena" era finito 64-85, una partita in cui i bianconeri hanno pagato una percentuale al tiro molto bassa e l'elevato numero di palle perse. Tutt'altra gara per i montenegrini, che avevano trovato una gran serata al tiro guidati dai 21 punti di Yogi Ferrell.

Gli avversari

Il Buducnost Voli Podgorica è una squadra dotata di grande presenza fisica, talento e profondità, con guardie estremamente pericolose che sanno creare gioco per i lunghi e mettere in ritmo i tiratori, rendendo i montenegrini efficaci in molte situazioni offensive. Dopo la sconfitta contro Gran Canaria, Podgorica ha reagito con una vittoria importante domenica contro il Partizan Belgrado di Obradovic per 90-97, trascinata dai 22 punti di Rasheed Sulaimon e McKinley Wright IV. Il roster vanta giocatori di grande qualità come Juwan Morgan, ala di 201 cm, che in EuroCup sta tirando con percentuali eccellenti sia da tre (41.2%) che da due (95.8%). Rasheed Sulaimon è una guardia che garantisce 11.9 punti di media, Aleksa Ilic, ala di 204 cm, e Fletcher Magee, guardia con un incredibile 54.9% da tre e 54.2% da due. A questi si aggiungono l'esperienza di Yogi Ferrell, guardia con 11.5 punti a partita, e di McKinley Wright IV, che contribuisce con 9.2 punti di media. Sotto canestro, Kenan Kamenjas, centro di 207 cm, garantisce solidità con 10.3 punti a partita. Completano il reparto Andrija Slavkovic, ala grande, e il centro Nikola Tanaskovic (205 cm). Il Buducnost realizza in media 84.2 punti a partita, distribuisce 16.5 assist e cattura 34.1 rimbalzi. Difensivamente subisce 84.3 punti a gara, ma si distingue per i 6.8 palloni recuperati e le 2.1 stoppate a partita.