Il Belvedere torna alla vittoria, il Charly vince il derby

Undicesimo turno d'andata, che vede gioire i coach Omar Pedrotti e Daniele Corinaldesi, infatti le proprie squadre escono vincenti dai rispettivi confronti. Il Charly Merano, vincendo il derby si conferma la prima squadra dell'Alto Adige.

Torna al successo la Tecnoedil Trento che tra le mura amiche supera con il punteggio di 60-50 la Pallacanestro Noventa, raggiungendo così la 5a posizione in classifica. L’inizio di partita non è dei migliori per le padrone di casa in cui prevale la confusione rispetto all’organizzazione e le ospiti sono brave ad approfittarne a provare a scappare via, ma dopo i primi minuti di sbandamento le trentine si ricompattano e trascinate da Polesel che mette a segno ben 8 punti nel periodo, indirizzano la gara a proprio favore terminando il primo quarto sul punteggio di 21-15.

Il secondo periodo procede sulla falsariga del primo, i tanti errori al tiro delle padrone di casa non permette alla Tecnoedil di scappare via, arrivando a metà partita sul punteggio di 38-28.

Nella terza frazione le padrone di casa entrano in campo con più grinta ed aggressività, serrando le maglie in difesa e trovando la via del canestro con continuità portando il risultato sul punteggio di 57-38. Nell’ultima frazione le padrone di casa, complice il ritmo alto avversario, calano notevolmente e vedono il proprio vantaggio rosicchiarsi fino al punteggio finale di 60-50. In doppia cifra le trentine Polesel con 18 punti e Aquilini a quota 13.

Derby altoatesino che va al Charly Merano, infatti la formazione guidata da Daniele Corinaldesi sconfigge il Basket Rosa Bolzano, con il punteggio di 48-29. Partono bene le ragazze in maglia arancione, subito avanti di 14-5 dopo la prima frazione di gioco. Gap che si consolida nel Q2, con le formazioni che vanno alla pausa lunga sul punteggio di 26-11. Con il rientro in campo arriva la timida reazione delle ragazze di coach Claudio De Marco, che almeno per 10 minuti impegnano le padrone di casa, 33-19 al suono della penultima sirena. Ultima frazione ancora dominata dalle meranesi, che chiudono con il definitivo e pesante 48-29. Fra le padrone di casa, tre vanno in doppia cifra, Travaglia a quota 15, seguita da capitan Ruocco e Cavosi, entrambe a quota 10. Fra le bolzanine, nessuna raggiunge la doppia cifra, Pivetta e capitan Doliana, entrambe a 9 punti.

La classifica