Sconfitte tutte e tre le regionali

Turno da dimenticare per tutte e tre le formazioni femminili regionali, dove chi più chi meno, subiscono la maggiore reattività delle avversarie venete.

Nell’ottava giornata le trentine della Tecnoedil Trento fanno vista alle padovane della Pallacanestro Camin. Inizio da dimenticare per Trento che impatta la partita nei peggiori dei modi non riuscendo a tenere la verve offensiva delle padovane e faticando a trovare soluzioni offensive. La prima frazione termina sul punteggio di 24-17. Nella seconda frazione la Tecnoedil serra le maglie in difesa, ma l’attacco continua a girare a fatica fino al punteggio di 38-31 di metà partita in favore delle padrone di casa di Padova. Nella terza frazione la Tecnoedil si avvicina alle avversarie accorciando fino al -2, non riuscendo mai a mettere il muso davanti alle avversarie, finendo poi il periodo sul punteggio di 48-44 in favore di Camin. Nell’ultimo periodo, dove ci si aspettava il colpo decisivo delle trentine, salgono invece in cattedra le padrone di casa impattando il periodo con il punteggio di 20-8 sancendo così la propria vittoria, per 68-52. Nella serata negativa, da menzionare almeno Polesel e Aquilini, entrambe a quota 14.

Nulla da fare per il Basket Rosa Bolzano, che in casa deve lasciare il passo al forte Leobasket Lonigo, perdendo per 34-66. Subito avanti le venete, 7-15 dopo il primo parziale. Sussulto delle padrone di casa guidate da coach De Marco, il gap si riduce a 24-29 di metà partita. Il rientro dalla pausa lunga è un vero incubo, infatti le ospiti scappano, tanto che al suono della penultima sirena sono sul 26-46. Il buon ritmo offensivo delle venete perdura anche nell'ultima frazione di gioco e il divario si fa importante. In doppia cifra Doliana con 11 punti, la segue Salviato con 9.

Nulla da fare per il Charly Merano, che in trasferta contro il pari classifica Valbelluna, colleziona una sconfitta. Partono bene le padrone di casa venete, 16-7 dopo il primo parziale. Si destano le ragazze di coach Corinaldesi nel Q2, tanto da mette un po' in difficoltà le avversarie, che giungono sul 26-20 di metà partita. La pausa lunga fa bene alle padrone di casa, che riprendono in mano il filo del gioco, portandosi sul 44-34 ai 30' del cronometro. Serve a poco la mini rimonta nell'ultimo parziale, le forze e la concentrazione sono minori, le padrone di casa gestiscono il vantaggio e chiudono sul definitivo 54-46. In doppia cifra Sambe con 13 punti, seguita da capitan Ruocco a quota 12.