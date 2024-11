Tecnoedil corsara e Bolzano trova punti importanti

Quinta di campionato che vede le affermazioni delle trentine della Tecnoedil Trento e del Basket Rosa Bolzano. Charly Merano sconfitta in casa.

Trasferta ostica per la Tecnoedil Trento nella 5ª partita di campionato sul campo di Cittadella. Primo tempo caratterizzato da un gioco lento e confusionario in cui le padrone di casa hanno avuto la meglio. Il secondo periodo va avanti sulla falsa riga del primo con alcuni contropiedi da parte delle trentine che permettono di chiudere il primo tempo sul 26-31. Nella terza frazione le trentine incrementano ulteriormente il proprio vantaggio con un parziale di 6-12 di cui due triple che hanno silenziato l’attacco delle padovane, 32-43 al suono della penultima sirena. Nell’ultima frazione di gioco, le padovane cercano di rientrare in partita con alcuni canestri, ma alla fine le trentine la spuntano finendo il match sul definitivo 45-57. In luce le prove di Polesel con 17 punti, seguita da Aquilini, lei a segno con 12 marcature.

Vittoria esterna per il Basket Rosa Bolzano di coach De Marco sul campo del Garda Basket, con il punteggio di 36-41, due punti per il morale delle bolzanine. Venete che partono bene, 15-12 il primo parziale. Prosegue anche se limitatamente l'offensiva delle padrone di casa, a metà match sono sul 22-18. La pausa lunga porta consigli, ma soprattutto punti e le bolzanine raggiungono e sorpassano le avversarie, 28-33 al suono della penultima sirena. Ultima frazione equilibrata, che premia lo sforzo delle giocatrici bolzanine nel Q3. In doppia cifra soltanto Del Balzo Guaye, con 17 punti.

Sconfitta casalinga per le ragazze del Charly Merano di coach Corinaldesi, fermate dal Famila Skio, con il punteggio di 52-73. Prima frazione dove le ospiti giocano meglio, ma non riescono ad imporre il gioco, 10-15 dopo dieci minuti di gioco. Q2 più equilibrato e a metà partita il tabellone indica il punteggio di 20-28. Nel segno dell'equilibrio il terzo parziale, dove prevalgono di poco le venete, 36-45. Ultima frazione dove le ospiti giocano al meglio, le meranesi buttano via palloni in vari passaggi sbagliati e lenti, la maggiore esperienza delle venete fa sì che queste ultime guadagnino ulteriori 12 punti e di chiudere il match a loro vantaggio. Ruocco in doppia cifra con 18 punti, tutti grazie a triple. In luce anche Travaglia, a segno con 10 marcature.