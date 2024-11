La Virtus recupera il 5 novembre

La partita interrotta per inagibilità del palazzetto di Legnago, verrà recuperata martedì 5 novembre.

La partita della terza giornata del girone d’andata, interrotta dopo soltanto circa 8 minuti di gioco, verrà ripresa sul punteggio di 17-13 a favore del Legnago Basket. La Virtus Altogarda di coach Betta, nonostante il leggero svantaggio, parte dalla certezza del bel risultato ottenuto contro il Civezzano, oltre ad un ritrovato Potrich che nel derby ha ben figurato, ma che a volte manca di continuità. I due punti in palio sono fondamentali per la squadra della “Busa”, che deve tentare di rilanciarsi in tutti i modi per andare all’inseguimento dei posti al sole in classifica. Dopo la bella prova di domenica scorsa e la pausa di questo week end, nulla è impossibile, sopratutto se si pensa che gli avversari veneti hanno comunque dovuto giocare sabato sera contro il Buster Verona.

Legnago (2-2) - Virtus Altogarda (1-2), martedì 5 novembre ore 21.00