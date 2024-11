La Dolomiti Energia si misura con l'Olimpia Milano

La Dolomiti Energia Trentino, ancora imbattuta dopo cinque giornate, ospiterà i campioni in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano, che hanno vinto tutte le partite ad eccezione della prima a Trieste. I bianconeri, davanti ad una ilT Quotidiano Arena sold out, cercheranno di riscattarsi dopo la sfortunata trasferta tedesca di mercoledì scorso e di mantenere il primo posto in campionato. Sarà necessaria una vera impresa per Forray e compagni, che potranno però contare sul calore dei propri tifosi dopo due trasferte consecutive.

L’Olimpia Milano non ha certo bisogno di presentazioni: nelle ultime tre stagioni ha sempre vinto lo scudetto ed è la squadra più titolata d’Italia. Un roster di altissimo livello, allenato da una leggenda come Ettore Messina. Il grande ‘ex’ della partita è Diego Flaccadori, con le sue 322 presenze in maglia bianconera; l’altro ‘ex’, Shavon Shields, sarà ancora una volta assente per infortunio e non scenderà in campo al PalaTrento, dove da avversario ha giocato solo una volta, nel 2021. Il gruppo degli italiani di Milano si completa con Tonut, Bortolani, Ricci, Caruso e Diop (out per un problema alla caviglia). Per quanto riguarda gli stranieri, coach Messina dovrà scegliere sei giocatori da schierare tra Dimitrijevic, Causer, Bolmaro, Brooks, Leday, Nebo, Mirotic e McCormack, rispettando la regola del 6+6. L’EA7 arriva alla sfida dopo un doppio turno di EuroLeague: la prima partita, disputata sul campo del Baskonia di Kamar Baldwin, è stata persa per 88-83; la seconda, giocata in casa contro la Virtus Bologna, si è conclusa con un 99-90 a favore delle Scarpette Rosse.

Sarà la 45ª sfida tra la compagine trentina e quella meneghina. Le vittorie dei bianconeri sono 13, incluse due in EuroCup, con cui eliminarono le Scarpette Rosse dalla competizione. Indimenticabile la semifinale scudetto del 2017, quando l’Aquila si impose per 4-1, regalando ai propri tifosi la prima storica finale scudetto. L’ultima affermazione dell’Aquila risale alla spettacolare gara 1 degli scorsi playoff al Forum di Assago, decisa dal canestro a due secondi dalla fine di Kamar Baldwin per l’84-85 finale. L’ultima vittoria casalinga contro l’EA7, invece, è stata il 18 dicembre 2022, con un punteggio di 77-75, grazie ai 19 punti di Flaccadori e ai 13 punti ciascuno di Crawford e Lockett.