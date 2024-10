Turno infrasettimanale per il Valsugana

Terza di campionato per la formazione di Pergine guidata da coach Giubertoni che nel mercoledì sera affronterà il Montalvini Montebelluna.

Trasferta con qualche buona possibilità per il Valsugana, che affronterà il Montebelluna, attualmente fermo a zero punti e con evidente bisogno di punti. La formazione guidata da coach Saccardo, nella scorsa stagione arrivò a metà classifica nella regular reason. Pare evidente che questa potrebbe essere l'occasione per la prima affermazione fuori casa per la formazione del Valsugana e quindi la trasferta si fa particolarmente delicata.

Montelvini Montebelluna (0-2) vs. Valsugana (1-1) mercoledì 9/10 ore 20