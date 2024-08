Novità e riconferme in casa JBR Rovereto

Trapelano varie novità in casa JBR Basket Rovereto per la prossima ed imminente stagione. Qualche importante novità guardando al futuro e non da meno importanti riconferme per la società che arrivò seconda dietro all’incontenibile Valsugana.

Nello staff tecnico entrano a far parte della società Simone Eglione e Gabriele Bolner, primo allenatore e vice del Gardolo nella scorsa stagione. Simone Eglione, allenatore stimato nell’ambiente e con una lunga esperienza in serie D regionale e varie stagioni in C, oltre che in B femminile, andrà a portare esperienza per formare i ragazzi che poi andranno a giocare in DR1. Gabriele Bolner, andrà ad affiancare l’allenatore della prima squadra, Silvano Fumagalli oltre a un gruppo giovanile.

La società roveretana crede molto anche nel settore femminile, confermato tutto il roster che ha partecipato ai playoff di Promozione, ma con il nuovo campionato aggiungerà in squadra Lia Margonar del Belvedere Ravina e Valentina Morello, con trascorsi in B e A2 con il Pordenone.

In prima squadra maschile, in DR1, oltre al confermato coach Fumagalli, affiancato dal nuovo vice Bolner, ci sono le riconferme dell’ossatura della scorsa stagione, con Finarolli, Matassoni, Pizzini, Mokoi, Traore. Probabili e vicine le riconferme per un altro paio di pedine fondamentali. Novità in arrivo, quella di Mirko Broggio, ex Europa Bolzano e Night Owls Trento, ala con un buon tiro da tre, che andrà a rinforzare quel settore. Probabile anche l’arrivo di qualche altro volto nuovo, ma le bocche sono al momento cucite nella Città della Quercia.