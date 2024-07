La Dolomiti Energia inizierà il campionato a Reggio Emilia

L'undicesima stagione consecutiva della Dolomiti Energia Trentino nella massima serie comincerà il 29 settembre in casa di Reggio Emilia. Nella seconda giornata in programma il 6 ottobre, la prima in casa, i bianconeri ospiteranno l’Umana Reyer Venezia. Anche la terza giornata sarà un turno casalingo, che vedrà Trento impegnata contro l'Openjobmetis Varese dell'ex Davide Alviti.

Sfogliando il calendario della LBA Serie A, pubblicato ieri, notiamo che il 3 novembre i bianconeri ospiteranno i campioni d’Italia dell’EA7 Olimpia Milano e il 10 novembre giocheranno sempre in casa contro la neopromossa Pallacanestro Trieste di Colbey Ross e Markel Brown.

La partita prenatalizia sarà contro la Virtus Segafredo Bologna dell’ex Andrejs Grazulis in programma il 22 dicembre. Anche la prima partita dell’anno sarà in casa dove l’Aquila ospiterà la Vanoli Cremona di Luca Conti il 5 gennaio.

Il campionato osserverà una lunga pausa dal 13 al 25 febbraio per permettere lo svolgimento della Frecciarossa Final Eight, di nuovo a Torino, e successivamente vi sarà una la finestra FIBA per le competizioni internazionali delle Nazionali. La Dolomiti Energia Trentino chiuderà la regular season della LBA UnipolSai al PalaBarbuto di Napoli l’11 Maggio.

Le dichiarazioni

«Sarà un inizio di campionato molto stimolante - osserva Davide Dusmet - e dove dovremo farci trovare pronti. Andiamo subito in un campo difficile e caldo come quello di Reggio Emilia. Nella seconda sfideremo la Reyer che è una partita molto sentita dalle tifoserie e molto difficile. Sono una squadra forte che ha confermando giocatori importanti dell’anno scorso e ha fatto delle aggiunte di livello. Sarà fondamentale che la squadra si faccia trovare subito pronta, e sarà importante incominciare a trovare gerarchie e chimica».

«Sicuramente un avvio molto tosto - dice Luigi Longhi - contro due squadre che non hanno lesinato sul mercato e che si candidano ad essere delle protagoniste come Reggio Emilia e Venezia. D’altro canto, prima o dopo bisogna affrontare tutte le squadre. Siamo sicuri che con la necessaria e doverosa concentrazione, possiamo fare bene contro ogni avversario, come abbiamo dimostrato in questi anni di serie A. Sicuramente un campionato complesso dove il livello si sta alzando notevolmente e oltre alle due grandi favorite come Milano e Bologna, ci sono squadre che non nascondono le proprie ambizioni. L'importante è preparare la stagione nel migliore dei modi, possibilmente senza avere intoppi di infortuni e quindi bisogna lavorare con grande attenzione e concentrazione. Siamo veramente felici di poter ricominciare questa stagione di serie A più carichi che mai e con l'entusiasmo del nostro pubblico».

