Fissati i termini della nuova stagione 24/25

Il Comitato Regionale Veneto, che è deputato alla gestione logistica del campionato di DR1 visto l’alto numero di formazioni venete, ha fissato i termini per la stagione 24/25.

Sono stati riaperti i termini di iscrizione, con termine ultimo al 23 luglio. Al momento le squadre iscritte sono 39, rispetto alla rosa precedente sono stati ripescati i Dealers Cittadella vecchia conoscenza dei Night Owls Trento e dell’Europa Bolzano. Le formazioni regionali ammesse, rimangono la Virtus Altogarda, il JBR Rovereto e il Civezzano. La stagione inizierà il 21 settembre per finire il 15 giugno 2025. Al momento pare che si tratterà di un campionato a 42 squadre, suddivise in 4 giorni a carattere territoriale. Come negli scorsi anni, le formazioni trentine saranno inizialmente inserite in un girone a maggioranza veneta, con formazioni veronesi e alcune della bassa vicentina.