La Federazione ha indicato i termini di inizio e fine campionato

Fissati i termini per le iscrizioni delle squadre che vorranno partecipare al campionato di Divisione Regionale 3, infatti le iscrizioni dovranno avvenire entro il 15 settembre.

Il comitato regionale della Federazione Pallacanestro, ha anche fissato i termini di inizio e fine per il campionato 2024/25, che andrà dal 12 ottobre 2024, per terminare l’8 giugno 2025. Non ancora disponibile il numero e soprattutto i nomi delle formazioni iscritte, anche perché sarà il “primo campionato a libera partecipazione” per l’intera regione Trentino Alto Adige, quindi anche formazione senza titolo sportivo possono iscriversi a patto di adempiere a tutte le formalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali. Al momento pare che anche alcune formazioni di DR3 potranno partecipare alla Coppa Trentino Alto Adige.

Nella stagione appena conclusa, il Gardolo ha dominato la stagione, vincendo la finale playoff in un doppio confronto con l’Arcobaleno di Povo, che ha provato a contendere fino in fondo la leadership stagionale agli uomini in maglia gialla.