Quasi definito il girone del Valsugana

Il Comitato Regionale Veneto, ha quasi definito tutte le partecipanti del campionato di serie C per la stagione 2024/25, avversarie del Valsugana.

La formazione di Pergine che ha raggiunto la meritata promozione dopo una lunga cavalcata vincente, andrà a far compagnia ad un'altra compagine regionale, i Piani Junior Bolzano, giunta quarta al termine della regular season e cliente ormai abituale della serie C. Le altre formazioni certe di partecipare saranno: il Santa Margherita, Roncaglia, Play Basket Carrè, il San Donà, Salzano, The Team Riese, Ormelle, Vigor Hesperia, Concordia Schio, Pieve di Soligo, Cestistica Verona e il Mirano, oltre alla formazione bolzanina già citata.

Il girone sarà presumibilmente di 16 squadre, ma attualmente sono 14 le iscritte. Tre formazioni potranno fare richiesta se si liberassero delle posizioni e sono: JBK Leoncino che ha perso lo spareggio contro il Valsugana, oltre al Martellago (retrocessa dalla serie C ma che può sperare in un ripescaggio) e il Jolly Basket arrivato alle spalle della formazione di Pergine, seconda nel campionato di DR1.

Sembra quasi definitivamente sfumata la possibilità del Valsugana di partecipare al campionato di serie B, infatti il Brianza Casa Basket, che pareva dovesse vendere il titolo sportivo, ha annunciato di aver trovato uno sponsor importante per continuare a giocare in questa categoria.