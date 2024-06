Trentino basket cup 2024 al via

Si è svolta a Palazzo Benvenuti la conferenza stampa di presentazione della Trentino Basket Cup. Queste le parole dei protagonisti in vista della partita amichevole contro la Georgia.

Domenica alle 19:00 inizierà la decima edizione della Trentino Basket Cup che quest’anno vedrà l’Italbasket sfidare la nazionale georgiana. Ci sono ancora pochi biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket. Tantissimi i protagonisti e tante stelle NBA come Gallinari, Bitaze e Mamukelashvili. Ci saranno anche i protagonisti dell’EuroLeague come Thomasson, Melli, Shengelia, Pajola, Ricci, Abbas, Polonara, Bortolani e Caruso. Hanno presenziato alla conferenza stampa: Ermanno Villotti (vice presidente della Banca per il Trentino e l’Alto Adige), Salvatore Panetta (assessore allo sport del comune di Trento), Matteo Agnolin (direttore APT Trento), Luigi Longhi (Dolomiti Energia Trentino), Luigi Datome (Capo Delegazione ItalBasket), Gianmarco Pozzecco (CT ItalBasket) e Nicolò Melli (Capitano ItalBasket). Dopo i saluti delle autorità le parole il saluto del presidente Luigi Longhi:

LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Essere alla decima Trentino Basket Cup è un motivo d’orgoglio. Speriamo che porti fortuna in vista del pre Olimpico alla nazionale come in occasione dell’Olimpiade 1936 quando l’Italia fece il ritiro a Riva del Garda».

LUIGI DATOME (Capo delegazione della Nazionale): «Qui in Trentino siamo a casa, ormai fare il ritiro in Trentino è una tradizione, stiamo molto bene qui. Non è facile mettersi insieme in così poco tempo ma ci conosciamo da tanti anni. Domani sarà sicuramente una bella partita contro una grande avversaria davanti ad un grande pubblico».

NICOLÒ MELLI (Capitano della Nazionale): «E' un motivo di orgoglio essere il capitano della nazionale e un piacere. Ci conosciamo tutti ed è un gruppo che va avanti da molti anni e siamo contenti di essere qui».

Domani prima della partita sarà aperto dalle 17:00 il villaggio con bar, uno stand di Macron e uno di IBSA.