La Dolomiti Energia ci prova ma cede sul campo del Buducnost

Una Dolomiti Energia Trentino tutto cuore e determinazione resta per 40’ in partita al cospetto del Buducnost Podgorica ed esce sconfitta 73-58 dal Round 7 di regular season in 7DAYS EuroCup: si interrompe così la striscia di tre successi consecutivi per i bianconeri, che orfani di Spagnolo, Conti e pure di Crawford (out proprio a ridosso della palla a due per problemi intestinali) giocano una partita di enorme concentrazione e applicazione, rimanendo dentro il match con rotazioni ridotte all’osso e con il contributo anche dell’Under 19 Richard Morina (sette minuti in campo senza punti).

Poco da rimproverare ai ragazzi di coach Lele Molin, che contro una delle big del gruppo B di coppa sfiorano il colpaccio in condizioni a dir poco problematiche: alla fine il miglior realizzatore del match per i bianconeri è un Darion Atkins da 16 punti, 7 rimbalzi, 4 stoppate e 3 recuperi.

La cronaca

Parte meglio la Dolomiti Energia, che costringe il Buducnost a tre minuti e mezzo senza punti trovando nell’altra metà campo i canestri di Atkins e Lockett: una tripla di Trent vale il 5-13, i bianconeri giocano un avvio di match perfetto nella propria metà campo difensiva, uno sforzo frustrato solo in parte da un paio di palle perse che aiutano i padroni di casa a rimanere a contatto al termine del primo quarto (14-18). L’avvio di secondo quarto è un monologo di Jagodic-Kuridza intervallato solo a momenti delle incursioni di Flaccadori in area: Trento è in affanno ma sfodera una gran stoppata di Udom e i soliti punti di Atkins (25-22). A quel punto però i montenegrini alzano l’intensità della propria soffocante difesa, la migliore degli EuroCup guardando i numeri, e l’Aquila non trova il modo di sbloccarsi. I bianconeri scivolano a -15 e chiudono sotto 42-29 la prima metà di match con una tripla di Flaccadori e un bel canestro di Atkins. Partita finita? Neanche per sogno, questa è la Dolomiti Energia Trentino: Flaccadori e Grazulis ispirano un break di 11-0 per gli ospiti nel giro di 3’ di gioco (42-40), Forray da tre risponde due volte alle fiondate di Jagodic-Kuridza e dopo 30’ siamo 54-46. La Dolomiti Energia porta un altro assalto alla partita nel cuore dell’ultimo quarto, arrivando a -4 con il contributo di Forray, Grazulis e Atkins (60-56). Gli ospiti falliscono un paio di tiri aperti da tre punti per tornare sotto, il Buducnost nel finale è più lucido nel gestire i palloni pesanti e si porta a casa i due punti.

Il tabellino

Buducnost VOLI Podgorica - Dolomiti Energia Trentino 73-58

(14-18, 42-29; 54-46)

BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Reynolds 5, Bell-Haynes 7, Sehovic, Booth 1, Kaba 7, Lazic 7, Ilic, Jagodic-Kuridza 20, Drobnjak, Popovic. Coach Jovanovic.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Morina, Gaye ne, Forray 10, Flaccadori 12, Udom, Crawford ne, Ladurner, Grazulis 6, Atkins 16, Lockett 14. Coach Molin.

Le parole di coach Daniele Molin

«Abbiamo cominciato con il giusto atteggiamento la partita, poi nel secondo quarto abbiamo fatto grande fatica contro la loro pressione: hanno alzato l’intensità e noi abbiamo commesso troppe palle perse. Poi nel terzo quarto abbiamo ripreso ritmo e fiducia, e giocato con buona consistenza. Sapevamo che sarebbe stato difficile questa sera, Podgorica è un campo difficile da espugnare e per le condizioni in cui siamo arrivati al match credo che la squadra abbia fatto un buon lavoro: siamo stati dentro la partita per 40’, era difficile fare di più. Congratulazioni al Buducnost per la vittoria».

La prossima

I bianconeri giocheranno in trasferta sabato a Napoli contro la GeVi di coach Maurizio Buscaglia e JaCorey Williams (palla a due alle 20.00, diretta ELEVEN Sports). La Dolomiti Energia giocherà di nuovo davanti al suo pubblico la settimana successiva nelle sfide contro Amburgo (martedì 13, ore 20.00) e Milano (domenica 18, ore 17.00). Biglietti disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 (lun 15-19, mar-sab 11-19).