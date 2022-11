Il Belvedere Trento deve cedere il passo alla capolista

Sconfitta casalinga nella sesta giornata del girone d'andata della serie B girone ovest, per il Belvedere Tecnoedil, battuta dalla capolista Rhodigium basket, con il punteggio di 55 a 75.

Partita che sulla carta si presentava fortemente in salita per le ragazze guidate da coach Eglione, e la cosa era ben nota già alla vigilia. Il primo parziale è tutto a favore delle ospiti, 11 a 23 dopo i primi dieci minuti. Meno divario nel secondo quarto, dove finalmente si vede giocare anche la formazione di casa, 24 a 39 a metà partita. Il rientro dalla pausa lunga vede la formazione di Trento prendere coraggio, ma le differenze in campo ci sono e non le si possono cancellare in pochi minuti. Il terzo parziale è il più equilibrato, le trentine bloccano la fuga delle avversarie, 38 a 54. Q4 che vede ancora protagoniste le ospiti venete, orami consapevoli delle proprie forze, che vanno a chiudere il match sul definitivo 55 a 75. Di certo non era una partita facile, difficilmente si sarebbe potuto fermare la capolista, formazione con molta esperienza in questa serie. Da menzionare le prove di Pusceddu, autrice di 18 punti e della Aquilini, a quota 15.