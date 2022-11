Virtus saldamente in testa

Quinta giornata di campionato con la Virtus che sconfigge sul parquet di casa il pericoloso Peschiera, rimanendo così in testa alla classifica in solitaria. Il Gardolo segue a vista.

La capolista Virtus Altogarda ha un turno non facilissimo, con l'insidia di giocare contro una squadra che non conosce, i veneti del Peschiera. Positiva la prova, 87 a 76, correndo qualche rischio e giocando due overtime. Partono bene gli ospiti, si portano sul 15 a 20 nel primo parziale. Dopo la prima pausa breve, i padroni di casa si riprendono, attacco prolifico e difesa ferrea, gli ospiti sono annichiliti, 35 a 32. Rientro dalla pausa lunga, con i veneti che sfoderano gli artigli, si riportano avanti, al suono della penultima sirena il tabellone indica il punteggio di 48 a 50. Ultimo parziale dove i padroni di casa devono per forza forzare in attacco. Ci riescono, ma non abbastanza, tanto che dopo i 40 minuti regolamentari, il punteggio di ferma sul 66 pari, si va agli overtime. Il primo non è all'altezza del bellissimo match, con punteggi risicati e suono della sirena che certifica il punteggio di 72 a 72. Nel secondo overtime, i rivani fanno sul serio, come nel secondo quarto, piegando la difesa veneta e mettendo la parola fine ad un match portato avanti per troppo tempo, parziale di 15 a 4 e finale di partita sul 87 a 76, che di certo punisce troppo i veneti, autori di 45 minuti ottimi. Bailoni il migliore fra i suoi, 24 punti e 3 triple da segnare sul taccuino. Maci e Barbera lo seguono, entrambe a quota 15. Anche Samb in doppia cifra, 13 punti a referto. Partita salva, ma salvo sopratutto il primo posto in classifica.

Il Gardolo non si lascia intimorire dal Valsugana Basket, che quest'anno ha delle velleità in classifica, battendolo per 85 a 71. Parte equilibrata la sfida che vale il momentaneo secondo posto in classifica, con i "gialli" di coach Guastamacchia, avanti per 20 a 18 nel primo parziale. Ottima prova dei valsuganotti nel Q2, riescono ad accelerare il gioco in attacco, e pareggiano i conti, 41 pari a metà partita. I padroni di casa, trovano il bandolo della matassa dopo la pausa lunga, giocando un ottimo terzo parziale che costerà caro agli ospiti, 68 a 59. Non appagati della buona prova il Gardolo spinge ancora sul pedale dell'acceleratore e porta a casa anche il quarto e ultimo tempo, chiudendo il match sul punteggio di 85 a 71, che vale il secondo posto in solitaria in classifica. Bene Valer con 26 punti, 4 triple nella serata, lo seguono Dellai con 12, Della Pietra con 11, Spinelli e Gambino entrambe a quota 10. Valsugana che vede Czumbel particolarmente prolifico, quota 33 per lui, particolarmente efficace ai tiri liberi. Lo segue Mariotti a quota 15.

Passo falso dello JBK Rovereto sul campo del Buster Verona, 74 a 63, perdendo momentaneamente il treno per il secondo posto in classifica. Veneti che partono molto bene 18 a 10 il primo parziale. Scossa d'orgoglio per i roveretani durante il Q2, giocano un bel parziale e riducono fortemente il gap, 36 a 35 alla pausa lunga. Con il rientro dagli spogliatoi però i padroni di casa aggiustano il tiro e lasciano in archivio il secondo parziale, giocato in maniera negativa, suono della penultima sirena con il punteggio di 61 a 48 e partita fortemente segnata. Ultimo quarto che vede i roveretani a cercare di accorciare le distanze, ma il divario ormai è troppo da colmare e la partita finisce sul definitivo 74 a 63, che rallenta le ambizioni dei giocatori della "città della quercia". Pizzini in luce con 19 punti, seguito da Matassoni a quota 10.

I Night Owls Trento non sbagliano l'appuntamento casalingo, sconfiggendo per 85 a 70 l'Europa Basket. Ospiti che partono bene, sembrano in vena, 20 a 21 il primo parziale. Nel segno dell'equilibrio, ma con opposti risultati il Q2, a metà partita le due formazioni vanno negli spogliatoi sul punteggio di 40 pari. Sarà il Q3 ad essere decisivo, con gli uomini di coach Caldara ad imprimere un ritmo insostenibile, 68 a 50 al suono della penultima sirena. Inutile la piccola "remontada" da parte dei "vichinghi", il match finisce con il punteggio di 85 a 70, con i bolzanini autori di un buon match, almeno nella prima parte. Fra i padroni di casa, bene Comparini a quota 24, seguito da Stevan con 14 e Scudeller con 12. Bolzanini che trovano in Paoli l'uomo migliore, 21 punti a referto. In doppia cifra anche Apolloni con 13 e Konpatscher con 10. Europa Basket ancora ferma a zero punti dopo cinque partite.

Derby altoatesino fra la neo promossa Maia Merano e il BK Piani Bolzano, con questi ultimi ad aggiudicarsi la posta, con il risultato di 80 a 86, dopo un match sentito e combattuto. Il primo parziale va agli ospiti bolzanini, 20 a 27. Più equilibrato il secondo quarto, pare che le due formazioni ora siano più vicine dal punto di vista tattico, 35 a 43 alla pausa lunga. Rientro in campo con i padroni di casa che tentano il tutto per tutto per ottenere la prima vittoria in serie D in questa stagione, si avvicinano, ma non abbastanza, 56 a 63 alla penultima sirena. Ultimo parziale che vede ancora i padroni di casa provare a colmare il divario, l'impegno è buono, ma la difesa dei Piani tiene e la partita finisce sul 80 a 86. Padroni di casa che vanno in doppia cifra con Reolon a quota 19, 3 ottime triple per lui, a seguire Russo con 17, Peracchi con 12 e Diouf con 11. Fra i bolzanini, il veterano Lucchini, assieme a Trenti, si spartiscono 17 punti a testa, seguiti da Abrami con 13. Nonostante le posizioni in classifica non fossero così rilevanti fra le due formazioni, si è potuto assistere ad un derby bello e sentito da entrambe le parti.