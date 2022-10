Prima vittoria del Belvedere Ravina

Nella terza giornata di campionato arriva il tanto agognato primo foglio rosa per la formazione della Tecnoedil Trento, neopromossa nel campionato di Serie B Femminile, che vince per 60 a 58 la US Thermal Basket.

Nella partita casalinga contro Thermal Basket Abano Terme, le ragazze del Belvedere sfoderano una prestazione corale e intensa che vale loro i primi due punti in classifica. Orfano di Gelmetti, infortunatasi leggermente mercoledì in allenamento, coach Eglione affida la partenza al quintetto Margonar, N'Guessan, Pusceddu, Aquilini e Villarini. Partono meglio le ospiti che, guidate da Zagni e Filoni, confezionano subito un parziale di 0-8 che non promette nulla di buono. Per il Belvedere è ottima l'intensità di N'Guessan ma sul piano realizzativo si spreca tanto, soprattutto in area. L'ingresso di Fadanelli, autrice subito di 4 punti e una palla recuperata, dà un po' di energia alle trentine, che riescono a rifarsi sotto fino al 6-10 a metà quarto. Una serie di passaggi a vuoto uniti a qualche disattenzione di troppo in difesa permettono alle venete di piazzare un altro parziale di 0-7. Risponde N'Guessan con 4 punti di fila, ma altrettanto fa la lunga avversaria, Callegari, e chiude il primo quarto con 10 punti di vantaggio per le sue (11-21).

Il secondo quarto è caratterizzato da molti errori da entrambe le parti. Il Belvedere prova a ricucire lo svantaggio con Aquilini, ma le ospiti sono brave a rimanere con la testa avanti grazie ancora a Callegari che segna 8 punti sui 10 totali del quarto. Si va all'intervallo sul punteggio di 24 a 31.

Nella ripresa, parte subito bene N'Guessan e grazie alle sue scorribande in area avvicina le trentine fino al -2 (31-33). Nonostante le resistenze di Callegari, il Belvedere prende ritmo e inizia a girare molto bene la palla trovando buone soluzioni sia in penetrazione con N'Guessan, sia da fuori con Aquilini e Margonar. Arriva finalmente anche il sorpasso con un piazzato di capitan Margonar sul 38-37 a metà frazione. Nella seconda metà del quarto però il Thermal Basket piazza un altro break e si riporta in vantaggio 43-48 al suono della terza sirena.

L'ultimo quarto è una danza di sorpassi e controsorpassi: Villarini riesce finalmente a contenere Callegari e la buona intensità difensiva permette alle ragazze di coach Eglione di recuperare buoni palloni, convertiti in contropiede da Aquilini e Polesel. Negli ultimi minuti Abano spreca molti possessi e ne approfitta la Tecnoedil che resta in parità. Callegari segna il +2 (56-58) a 8 secondi dal termine facendo tremare il Palanavarini. In uscita dal time-out Aquilini sfodera un 1 contro 1 perfetto che regala la parità con 3 secondi rimanenti sul tabellone. Thermal Basket ha la palla in mano con rimessa dal fondo a 3 secondi dal termine, ma anziché cercare un passaggio sicuro e tentare il canestro vincente, butta via la palla in mezzo all'area. N'Guessan si fa trovare pronta e con uno dei suoi magnifici scatti raggiunge l'anello avversario in tempo per appoggiare il canestro della vittoria. Prova di carattere per le ragazze del Belvedere, pur essendo state costrette a rincorrere le ospiti tutta la partita. Il prossimo weekend ci sarà un turno di riposo per tutte le formazioni. Si torna in campo sabato 5 novembre a San Martino di Lupari, in casa del Lupe Basket.

Tecnoedil Trento - U.S. Thermal Basket 60-58

(12-21, 12-10, 19-17, 17-10)

Tecnoedil Trento: N'Guessan 18, Fadanelli 4, Polesel 2, Pusceddu, Prezzi 2, Margonar 7, Spader ne, Villarini 8, Aquilini 16, Caldonazzi, Rech 3. All. Eglione, Ass. All. Pezzato, 2° Ass. All. Pedrotti

U.S. Thermal Basket: Zagni 12, Zecchin, Minetto, Colombo 8, Destrone, Gentilin, Callegari 20, Biondi 6, Bosio, Destro 2, Filoni 10, Regolo ne. All. Franceschi, Ass. All. Piva, 2° Ass. All. Baldan.