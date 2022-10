Riparte il campionato con la nuova formula

Primo week end di ottobre e riparte il campionato regionale di serie D, che con questa nuova stagione avrà una nuova formula, grazie all'introduzione di due squadre venete, esperimento già provato alcune stagioni passate, tramite la presenza di una sola compagine extra regionale. Gardolo e Virtus Alto Garda partono con il piede giusto.

Successo meritato quello del Gardolo campione della scorsa stagione, contro l'Europa Bolzano, con il punteggio di 102 a 80. Buona la partenza dei "vichinghi", ospiti a Trento nord, 30 a 31 il primo parziale. Della Pietra e compagni si muovono bene nel Q2, a metà partita si portano sul 50 a 43. Decisivo il terzo parziale, con i padroni di casa, autorevoli in tutti i fondamentali dopo il rientro dalla pausa lunga, 76 a 53 al suono della penultima sirena. Inutile il tentativo di rimonta dei bolzanini, che vincono il quarto parziale, ma con un margine davvero risicato. Della Pietra uomo del match, 20 punti e 4 triple, seguito da Valer con 18, Claus con 17, Dellai a quota 12 e Ravelli a 10. Fra i bolzanini, autori di una buona prova, Paoli a quota 17, Meneghini e Porfido a segno con 15, seguiti da Marchetto a quota 13.

La Virtus Alto Garda deve subito vedersela con una compagine veneta, vincendo fra le mura amiche con un rotondo 70 a 60, dopo una prova impegnativa. Partenza subito in salita, 16 a 21 in favore del Buster Verona. Ribaltamento di energie in campo nel secondo parziale, con i rivani che a metà partita si portano sul 42 a 35. Il terzo parziale è meno scontato del precedente, veronesi ancora pericolosi, ma i padroni di casa riescono ancora a guadagnare terreno, 59 a 48 a 10 minuti dal termine. Ultimo parziale vinto dagli ospiti, ma che non cambia il bilancio generale. Bailoni con 22 punti il migliore in campo, seguito da Samb a quota 14.

L'unica vittoria esterna del primo turno va allo Junior BK Rovereto, vincente per 59 a 75 sul campo del Piani Bolzano. 13 pari il primo parziale, per poi essere a favore dei padroni di casa a metà partita, 30 a 25. Il rientro in campo è propizio agli ospiti, che superano i padroni di casa, 46 a 50 alla penultima sirena. Roveretani che dilagano nell'ultimo parziale, finendo il match sul 59 a 75. Lucchini in luce fra i bolzanini, 17 punti, seguito da Conci con 15. Roveretani lanciatissimi con Pizzini, a quota 29 con 6 triple a referto. Seguono Vinante con 12 e Matassoni con 10.

Amara la trasferta del Valsugana Basket sul lago di Garda a Peschiera, dove subisce una sonora sconfitta, 75 a 44. Il primo parziale è abbastanza equilibrato, 22 a 16. E' con il Q2 che si notano le differenze di preparazione, 42 a 22 a metà partita. Il rientro in campo non è dei migliori, con i veneti che spingono sull'acceleratore, 61 a 36 a dieci minuti dal termine. Quasi inutile, se non per la statistica, l'ultimo parziale, vinto anche questo dal Peschiera. Solitarie le buone prove di Zobele con 17 punti e Schwachtje a quota 14, ma poca cosa contro la compattezza degli avversari.

Maia Merano contro i Night Owls Trento, ancora da disputare.