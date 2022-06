Michael Robinson diventa il club manager dell'Aquila Basket

La Dolomiti Energia Trentino cresce e si rafforza anche in quella che è la sua squadra “dietro alla squadra”, valorizzando le figure che in questi anni si sono ritagliate un ruolo importante all’interno della struttura del club e coinvolgendo nuove professionalità di esperienza e “vissuto”. Michael Robinson dopo 13 anni in Aquila Basket sarà infatti il nuovo club manager, una figura che sarà chiamata ad avere un importante ruolo di responsabilità nell’organizzazione e supervisione di tutte le aree del club. A prendere il ruolo di Team Manager della prima squadra sarà infatti Simone Pierich, classe ’81 e storico ex giocatore più volte avversario, sul campo da gioco, dei bianconeri.

Goriziano di nascita, ma forlivese d’adozione, Pierich ha iniziato nel 1997 una lunga carriera da giocatore professionista che lo ha visto protagonista anche in Serie A con Livorno e Casale Monferrato, giocando anche cinque partite in Nazionale maggiore. Ritiratosi nel 2021, lo scorso anno ha vissuto la sua prima esperienza da team manager alla Raggisolaris Faenza. Simone, da giocatore, a Trento ha vissuto da “aggregato” l’intera preseason della stagione 2017-18.

«A partire dal 2009 ho cominciato un lungo viaggio in Aquila Basket, - dice Michael - che per me e per il club è stato un continuo salire di livello, confrontarsi con nuove realtà, vivere nuove esperienze ed emozioni. Oggi si apre un nuovo capitolo, in un momento in cui Aquila sta crescendo e si sta consolidando sotto tutti i punti di vista per entrare in una nuova fase della sua storia la cui direzione credo sia ben espressa dalla nuova sede delle Albere. Se prima gran parte del mio focus era legato alla prima squadra, ora mi verrà richiesto un contributo maggiore alla visione d’insieme del club, e non vedo l’ora di mettermi alla prova. Questo club ha fatto tanto per me, spero di aver potuto dare e di dare tutt’ora altrettanto indietro».