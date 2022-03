Acciaierie Valbruna tonica, Ponzano cinica e vincente

I parziali relativi ai quattro tempi (14-15, 13-15, 16-16, 13-15) sono la testimonianza di una gara equilibrata, disputata sul sottile filo tra l'agonismo e la rudezza, risolta da Ponzano negli ultimi minuti con il ricorso ad una maggiore lucidità nelle conclusioni.

I motivi che rendevano questa gara importante erano legati sicuramente alla classifica.

Per Ponzano la ghiotta occasione di fare un passo importante verso i playoff, per Bolzano agganciare un difficile quanto possibile posto verso la salvezza diretta senza partecipare ai playout.

La gara si è palesata subito dura ed avvincente, con un tema tattico ben definito da sviluppare per Bolzano. Quello di impedire le ricezioni a centro area alla lunghissima pivot della nazionale olandese Van Der Keijl ( 2 metri), abile nel trasformare a canestro ogni pallone ricevuto.

Le soluzioni adottate hanno consentito di limitare il suo contributo in termini di punti. Purtroppo la buona interpretazione tattica non è coincisa con una sufficiente prestazione delle esterne di Bolzano, poco incisive dal perimetro e spesso a disagio contro le pari ruolo trevisane.

La partita è difficile da raccontare, priva di allunghi decisivi e ricca di cambi di guida nel punteggio (9), palese testimonianza che le forze in campo erano sostanzialmente in equilibrio.

A rompere lo stallo negli ultimi minuti alcune conclusioni dalla distanza di Ponzano, frutto di libere interpretazioni della tiratrice Brunelli che si è rivelata, nonostante il ritorno da infortunio, atleta decisiva per l'esito della gara. La risposta delle pari ruolo bolzanine purtroppo non si è concretizzata ed il finale ha decretato il successo di Ponzano.

Il tabellino

Acciaierie Valbruna Bolzano - Ponzano Basket 56 - 61

(14-15,13-15,16-16,13-15)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Fumagalli, Guilavogui* 12 (4/9 da 2), Gottardi NE, Kuijt* 15 (2/7, 3/8), Hernandez Pepe* 11 (3/7, 1/3), Rossi 6 (3/3, 0/1), Fabbricini 2 (1/3 da 2), Marcello NE, Hafner 4 (2/2 da 2), Sasso, Pellegrini*, Santarelli* 6 (1/4, 1/3)

Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 34 6+28 (Hernandez Pepe 8) - Assist: 6 (Kuijt 2) - Palle Recuperate: 2 (Hernandez Pepe 2) - Palle Perse: 12 (Guilavogui 3)

PONZANO BASKET: Rescifina 7 (2/4, 1/2), Carrer, Giordano* 13 (3/7, 2/4), Camporeale 3 (1/2 da 3), Gobbo* 10 (5/8, 0/3), Carraro*, Van Der Keijl* 8 (4/9, 0/1), Brunelli 12 (2/5, 2/5), Sekulic NE, Rossi* 8 (0/3, 1/4)

Allenatore: Zimerle A.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 41 12+29 (Van Der Keijl 13) - Assist: 4 (Giordano 2) - Palle Recuperate: 8 (Giordano 3) - Palle Perse: 13 (Giordano 3)

Arbitri: Castellano V., Colombo M.