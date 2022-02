L’Alperia Bolzano ci crede ma contro Ponzano non basta

Posaclima Ponzano passa sul parquet dell'Alperia Basket Club Bolzano, con la ex di turno Vivian Giordano sugli scudi con 18 punti seguiti da una sempre presente Van der Keijl che chiude in doppia doppia (10+10).

Per Bolzano in doppia cifra Ovner e Schwienbacher con 11 e Cremona con 10 punti.

Ponzano parte con un preoccupante 0-7 iniziale e la reazione delle padrone di casa arriva con un 8-4 e il primo quarto si chiude sotto di quattro punti sul 15 a 19.

Inizia il secondo quarto e nuovamente le venete piazzano un nuovo break 0-5, ancora un recupero delle bolzanine ma si va alla pausa lunga con una differenza di 7 punti.

Il terzo quarto e il momento della reazione e si tocca il -2 sul 33-35, botta e risposta e a metà quarto c’è solo un punto di distacco, poi troppi canestri sbagliati tra le fila BCB e dall’altra Camporeale che realizza 5 punti seguita da Giordano 2 oltre ad 1 libero di Bianchi e la differenza vien subito riportata a 9 punti.

Altra reazione delle ragazze di coach Sacchi che a metà dell’ultimo quarto sono nuovamente a -3 e a 1,45 c’è solo ancora un possesso di distacco, ma la partita per il BCB è finita mentre Giordano porta ancora a casa 4 punti per il 55 a 62 finale.

Anche al ritorno passa Ponzano e sono due punti pesantissimi per la classifica.

Coach Sacchi: «A parte il risultato abbiamo fatto tanti passi avanti, considerato che è la seconda partita dopo due mesi. Oggi siamo partiti a rilento poi si è visto qualcosa di quello che avevo chiesto, come non mollare e provare a rientrare. Nella partita siamo rientrati più volte e anche a pochi minuto dalla fine eravamo a meno 3 quando abbiamo avuto più volte la palla per l’aggancio ma non siamo mai riusciti a concretizzare. C’è stata la reazione, ci manca ancora il rimo gara e abbiamo ancora qualche problema fisico, oggi Giorgia l’abbiamo rischiata ma non è in condizioni oltre alle altre da recuperare. Adesso parte il tour de force con gare ogni tre giorni (mercoledì alle 19:30 ancora al PalaMazzali vs Udine n.d.r). Speriamo che oltre alla voglia arrivi anche qualche risultato e perché abbiamo bisogno come l’aria di vincere».

«Abbiamo provato a tenere alto il ritmo – commenta Diana Schwienbacher, autrice di 11 punti - e prendere più tiri per avere più occasioni, abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, tanti di buoni sono usciti, cercheremo di lavorare ancora di più in allenamento e ci prepariamo a giocare ogni 3 giorni».

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Ponzano Basket 55 - 62

(15-19, 28-35, 39-48, 55-62)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 10 (1/4, 2/3), Servillo, Egwho* 7 (3/7, 0/1), Fall 8 (2/6, 1/4), Ovner* 11 (3/10, 1/9), Assentato* 1 (0/1, 0/2), Desaler NE, Iob 1 (0/1 da 2), Schwienbacher 11 (2/4, 1/5), Kob NE, Vella* 6 (3/12, 0/1). Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 14/46 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 12/20 - Rimbalzi: 41 14+27 (Ovner 12) - Assist: 4 (Vella 2) - Palle Recuperate: 7 (Vella 3) - Palle Perse: 8 (Ovner 2) - Cinque Falli: Ovner

PONZANO BASKET: Rescifina*, Rossi NE, Bianchi 9 (2/6, 1/2), Giordano* 18 (4/9, 3/5), Camporeale 9 (1/1, 2/5), Gobbo* 9 (3/5, 1/2), Carraro, Van Der Keijl* 10 (5/10 da 2), Sekulic, Zecchin* 7 (0/1, 1/1)

Allenatore: Zimerle A.

Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 49 9+40 (Zecchin 11) - Assist: 9 (Rescifina 2) - Palle Recuperate: 3 (Bianchi 1) - Palle Perse: 16 (Van Der Keijl 4)

ARBITRI: Bragagnolo L., Zancolò A.