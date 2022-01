La Pallacanestro Bolzano ingaggia Isabel Hernandez Pepe

Mancava un tassello importante per completare l'organico di Pallacanestro Bolzano. E proprio oggi è arrivata la firma di Isabel Hernandez Pepe, ala di 181 centimetri.

Atleta centroamericana di formazione cestistica italiana, nella scorsa stagione è stata protagonista a La Spezia con una media di 14 punti a gara, 6,4 rimbalzi e valutazione media di 14. Un innesto di spessore per le Sisters, concentrate a conquistare una salvezza che devono contendere a molte e qualificate avversare. Isabel Hernandez Pepe in azione (foto Basket Inside)

Il D.S. Grazioli, dopo aver lavorato sodo propiziando l'arrivo dell'ala/centro Janette Guilavogui ( da Strade Frances - Parigi) , inserimento che sin da subito ha elevato la pericolosità vicino a canestro della squadra, aveva contestualmente promesso un nuovo inserimento per rendere maggiormente competitivo il settore delle tiratrici. In un mercato non particolarmente ricco di movimenti Grazioli ha mantenuto l'impegno ed ha portato nel cuore delle Dolomiti una giocatrice che sicuramente contribuirà in maniera importante alla ricerca della salvezza del Team bolzanino. Quindi un " caldo" benvenuto a Isabel che, alla luce della Sua esperienza porterà sicuramente " Garra" all'attacco bolzanino.

«Isabel fornirà un contributo importante alla squadra in tutte le fasi di gioco - commenta coach Sandro Pezzi - Ha passato 4 anni negli Stati Uniti migliorando di stagione in stagione, lasciando in ogni squadra con la quale ha giocato una impronta fatta di entusiasmo e simpatia. Nella scorsa stagione è stata nostra avversaria con la maglia di La Spezia e l'abbiamo apprezzata come realizzatrice e come Persona. Ha aderito al nostro progetto con la ferma intenzione di contribuire alla lotta per la salvezza che nel girone nord è quanto mai impegnativa . E' anche animata dalla curiosità per un ambiente culturale mitteleuropeo aperto e stimolante, nel quale troverà ulteriori spunti per la Sua formazione professionale futura. Quindi un in bocca al lupo per la Sua nuova esperienza umana e sportiva».